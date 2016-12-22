Bozüyük'te 3 öğretmen açığa alındı
İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında ülke genelinde bin 980 personeli açığa aldı. Açığa alınan personeller arasında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de 3 öğretmen yer alırken il geneli toplam 11 öğretmenin açığa alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli K.İ, G.Ç. ve İ.B. açığa alındı. Açığa almaların Bilecik'te 4, Yenipazar'da ve Pazaryeri'nde 2 öğretmen olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca açığa alınan öğretmenlerin yerlerine yeni atamaların da yapıldığı öğrenildi.
(İC-KÇ)
22.12.2016 17:08:19 TSI
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