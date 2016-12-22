23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük'te 3 öğretmen açığa alındı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:04
Bozüyük'te 3 öğretmen açığa alındı

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında ülke genelinde bin 980 personeli açığa aldı. Açığa alınan personeller arasında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de 3 öğretmen yer alırken il geneli toplam 11 öğretmenin açığa alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli K.İ, G.Ç. ve İ.B. açığa alındı. Açığa almaların Bilecik'te 4, Yenipazar'da ve Pazaryeri'nde 2 öğretmen olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca açığa alınan öğretmenlerin yerlerine yeni atamaların da yapıldığı öğrenildi.
(İC-KÇ)

22.12.2016 17:08:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te iş kazası: 2 yaralı
YEREL

BİLECİK'TE İŞ KAZASI: 2 YARALI
KYK Yurtlarında kalan 3 bin öğrenci spora yönlendirilecek
YEREL

KYK YURTLARINDA KALAN 3 BİN ÖĞRENCİ SPORA YÖNLENDİRİLECEK
Bozüyük Belediyesi'nden şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN ŞEHİT YAKINLARINA ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI
Bilecik'te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı
YEREL

BİLECİK'TE HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI
Belediye düğün salonuna çirkin saldırı
YEREL

BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNA ÇİRKİN SALDIRI
Bozüyük'te &quot;İki Deniz-Şems Mevlana&quot; programı düzenlenecek
YEREL

BOZÜYÜK'TE "İKİ DENİZ-ŞEMS MEVLANA" PROGRAMI DÜZENLENECEK
Bilecikli sporculardan Avrupa ve Türkiye ikinciliği
YEREL

BİLECİKLİ SPORCULARDAN AVRUPA VE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ
Bilecik'te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı
YEREL

BİLECİK'TE HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI
Göç misafirlerden Vali Elban'a ziyaret
YEREL

GÖÇ MİSAFİRLERDEN VALİ ELBAN'A ZİYARET
Bozüyük TSO'dan Kaymakam Yaman'a ziyaret
YEREL

BOZÜYÜK TSO'DAN KAYMAKAM YAMAN'A ZİYARET
Müftülük personellerinden İlçe Emniyet Müdür Vekili Avcı'ya başsağlığı ziyareti
YEREL

MÜFTÜLÜK PERSONELLERİNDEN İLÇE EMNİYET MÜDÜR VEKİLİ AVCI'YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ
Vali Yardımcısı Güney'den İl Müftüsü Necati Akkuş'a veda ziyareti
YEREL

VALİ YARDIMCISI GÜNEY'DEN İL MÜFTÜSÜ NECATİ AKKUŞ'A VEDA ZİYARETİ
İş yoğunluğu artan lastikçiler randevu sistemi ile çalışmaya başladı
YEREL

İŞ YOĞUNLUĞU ARTAN LASTİKÇİLER RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Başkan Duymuş'un Ankara temasları
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'UN ANKARA TEMASLARI
Başkan Duymuş'a ziyaretler devam ediyor
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'A ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
Vali Elban, muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ ELBAN, MUHTARLARLA BULUŞTU
Şeyh Edebali Üniversitesi erkek voleybol takımı yarı finalde
YEREL

ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI YARI FİNALDE
Vali Elban muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ ELBAN MUHTARLARLA BULUŞTU
Ukrayna'da Türk rüzgarı
YEREL

UKRAYNA'DA TÜRK RÜZGARI
Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir girişine kısıtlama
YEREL

BİLECİK'TE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN ŞEHİR GİRİŞİNE KISITLAMA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Antalya'da fırtına gibi esiyor
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR