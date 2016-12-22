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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Ayvalık Mahalle Ligi Futbol turnuvası başladı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:06
Ayvalık Mahalle Ligi Futbol turnuvası başladı
Ayvalık Mahalle Ligi Futbol turnuvası başladı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; Balıkesir Valiliği, ilçe belediyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile "İmkan Bizden Oynamak Sizden" sloganıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlenen, 20 ilçe ve bin 130 mahallesindeki yaklaşık 25 bin çocuk ve gençlerin spor yapmasına katkı sağlamayı hedeflediği 'Mahalle Ligi Futbol Turnuvası' Ayvalık'ta başladı.
Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda yapılan turnuvaya; Gençlerde 20 takım, yıldızlarda ise 43 takım toplamda 630 sporcu katılacak. Karşılaşmalar; Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek Halı sahasında gerçekleşecek. Müsabakaların açılış maçı ise Cumhuriyet Ortaokulu Kız Takımı ve Aliçetinkaya Ortaokulu Kız takımlarının maçı ile yapıldı.
(SS-EME)

22.12.2016 17:09:32 TSI
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