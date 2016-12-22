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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Bandırma Orman İşletmesi'nden Halep'e yardım

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:11
Bandırma Orman İşletmesi'nden Halep'e yardım
Bandırma Orman İşletmesi'nden Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Türkiye'ye gelen Halep'li mülteciler için Diyanet Vakfınca düzenlenen giyecek yardım kampanyasına 40 kolilik bir destekte bulundu. Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı yaptığı açıklamada 2 günlük süre zarfında toplanan hiç kullanılmamış ve az kullanılmış giyecek, battaniye ve diğer malzemeleri Bandırma İlçe Müftüsü Süleyman Küçük'e teslim ettiklerini açıkladı. İlçe Müftüsü Süleyman Küçük Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ve personeline teşekkür ederek yardımların amacına ulaştığını, ayrıca bir kamu kuruluşunun böyle bir hayıra vesile olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.
(İA-UGR)

22.12.2016 17:14:57 TSI
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