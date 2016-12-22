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Başkan Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:11
Başkan Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü
Başkan Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Turizmi Canlandırma ve Tanıtım Çalışmaları kategorisinde Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü.
Skyreporter Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve 8'ncisi gerçekleşen geleneksel Business Challenge 2016 ödülleri belirlenirken, bu yıl ilk kez, Ülke kalkınmasında önemli rolü ve misyonu olduğu kabul edilen belediyeler mercek altına alındı. Söz konusu ödüllerin değerlendirilmesinde, vizyon, kentsel tasarım, turizm, sosyal sorumluluk, bütçe, uluslararası ilişkiler, çevre ve altyapı çalışmaları dikkate alınarak okuyucuların bilgisine sunuldu. Nihai sonuçlar Skyreporter yayın yönetimi tarafından belirlendi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, tarihi ticaret merkezi restorasyon çalışmaları, Kadınlar Plajı rekreasyon projesi, Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı rekreasyon projesi, çok amaçlı turizm tesisi Terass Akçakoca, kentsel dönüşüm çalışmaları, merkez cami etrafı peyzaj düzenleme çalışmaları, Mavi bayraklı plaj çalışmaları, yukarı mahalle yöresel pazarı, Ankara'da gerçekleşen Düzce Tanıtım günlerindeki Akçakoca stant performansı, Ankara billboard tanıtım çalışmaları gibi daha birçok turizmi kapsayan projelerden ve tanıtım atağından dolayı "Turizmi Canlandırma ve Tanıtım Çalışmaları" kategorisinde Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü.
(TT-AY)

22.12.2016 17:15:19 TSI
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