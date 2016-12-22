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Halep'e 25 TIR yardım toplandı



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında Malatya da 25 TIR yardım toplandı.

Malatya Büyükşehir Belediye meydanında düzenlenen törene Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen toplanan yardımlarla ilgili bir teşekkür konuşması yaparak, düzenlenen yardım kampanyası hakkında bilgiler verdi. Müftü Ümit Çimen konuşmasında kampanyanın TDV tarafından Türkiye genelinde düzenlediğini belirtti. Müftü Çimen, " Cami cemaatimizin ve Malatya halkının katkılarıyla bugün 25 TIR hazırladık. Halep ve oradaki kardeşlerimize onların yaralarını sarmak üzere bugün bu vesileyle toplandık. Bizlere destek veren cemaatimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemize, Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizin bu konuda bütün yöneticilerimize, Sanayicilerimize, esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir Malatya farkıdır" dedi.

Vali Mustafa Toprak ise, "Malatya'nın katkısının Türkiye'deki diğer illere örnek olduğunu söyledi. "Öncelikle Türk Diyanet İşleri başkanlığımızın 'Halep'te insanlık ölmesin' adı altında başlattığı ve Malatya'dan de sizlerin, hepinizin, tüm kurumlarımızın mahalli yönetimimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerinin ve tüm halkımızın katıldığı Halep'te insanlık ölmesin kampanyasında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki TIR'ları ve toplanan yardımları gördüğümüzde ülkemizde Türkiye'de belki ilk defa çıkarılan en fazla yardımın da Malatya'dan olduğunu görüyorum. Halep'te insanlık dramı yaşanıyor. Halep'te insanlar bombalar altında soğuklar içerisinde, acılar içerisinde çoluk çocuk yaşlı adeta hepsi inliyor. Dolayısıyla geçmişten bugüne yardımlaşma, paylaşma insanlığın onurunu kurtarma ve insanlığa katkı sağlama noktasında ve dinimizin inancımızın 'Tüm insanlar kardeştir' diyen, bu kardeşliğinizi yapınız şeklindeki içeriği olan ayeti kerimeden de yola çıkarak bu yardımı yapıyoruz. Bizler burada, bu şartlarda güzel bir şekilde, bu güzel ülkede yaşarken çevremizde olup bitene çevremizde insanlığın adeta yerlerde sürüklendiği noktalarda özelinde bugün yardımı çıkardığı olduğumuz Halep'te yaşanan katliamlara sessiz kalmamız asla ve asla mümkün olamaz" şeklinde konuştu.

(YA-BRN-Y)



22.12.2016 17:17:40 TSI

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