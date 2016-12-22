23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halep'e 25 TIR yardım toplandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:13
Halep'e 25 TIR yardım toplandı
Halep'e 25 TIR yardım toplandı

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında Malatya da 25 TIR yardım toplandı.
Malatya Büyükşehir Belediye meydanında düzenlenen törene Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Ümit Çimen toplanan yardımlarla ilgili bir teşekkür konuşması yaparak, düzenlenen yardım kampanyası hakkında bilgiler verdi. Müftü Ümit Çimen konuşmasında kampanyanın TDV tarafından Türkiye genelinde düzenlediğini belirtti. Müftü Çimen, " Cami cemaatimizin ve Malatya halkının katkılarıyla bugün 25 TIR hazırladık. Halep ve oradaki kardeşlerimize onların yaralarını sarmak üzere bugün bu vesileyle toplandık. Bizlere destek veren cemaatimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemize, Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizin bu konuda bütün yöneticilerimize, Sanayicilerimize, esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir Malatya farkıdır" dedi.
Vali Mustafa Toprak ise, "Malatya'nın katkısının Türkiye'deki diğer illere örnek olduğunu söyledi. "Öncelikle Türk Diyanet İşleri başkanlığımızın 'Halep'te insanlık ölmesin' adı altında başlattığı ve Malatya'dan de sizlerin, hepinizin, tüm kurumlarımızın mahalli yönetimimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerinin ve tüm halkımızın katıldığı Halep'te insanlık ölmesin kampanyasında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki TIR'ları ve toplanan yardımları gördüğümüzde ülkemizde Türkiye'de belki ilk defa çıkarılan en fazla yardımın da Malatya'dan olduğunu görüyorum. Halep'te insanlık dramı yaşanıyor. Halep'te insanlar bombalar altında soğuklar içerisinde, acılar içerisinde çoluk çocuk yaşlı adeta hepsi inliyor. Dolayısıyla geçmişten bugüne yardımlaşma, paylaşma insanlığın onurunu kurtarma ve insanlığa katkı sağlama noktasında ve dinimizin inancımızın 'Tüm insanlar kardeştir' diyen, bu kardeşliğinizi yapınız şeklindeki içeriği olan ayeti kerimeden de yola çıkarak bu yardımı yapıyoruz. Bizler burada, bu şartlarda güzel bir şekilde, bu güzel ülkede yaşarken çevremizde olup bitene çevremizde insanlığın adeta yerlerde sürüklendiği noktalarda özelinde bugün yardımı çıkardığı olduğumuz Halep'te yaşanan katliamlara sessiz kalmamız asla ve asla mümkün olamaz" şeklinde konuştu.
(YA-BRN-Y)

22.12.2016 17:17:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Malatya'daki silahlı saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltında
YEREL

MALATYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN 7 KİŞİ GÖZALTINDA
Yardımseverlerden öğrencilere yardım
YEREL

YARDIMSEVERLERDEN ÖĞRENCİLERE YARDIM
Malatya'da ÇOGEP projesi sona erdi
YEREL

MALATYA'DA ÇOGEP PROJESİ SONA ERDİ
ÇOGEP projesi kapanış ve ödül töreni düzenlendi
YEREL

ÇOGEP PROJESİ KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kardan dolayı ertelenen Amatör futbol müsabakaları bu hafta oynanacak
YEREL

KARDAN DOLAYI ERTELENEN AMATÖR FUTBOL MÜSABAKALARI BU HAFTA OYNANACAK
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
YEREL

CHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ:
Mehmet Kavuk Cami'inin yapımı iptal edildi
YEREL

MEHMET KAVUK CAMİ'İNİN YAPIMI İPTAL EDİLDİ
MESOB'dan 2. Ordu ve emniyete ziyareti
YEREL

MESOB'DAN 2. ORDU VE EMNİYETE ZİYARETİ

İnönü Üniversitesi ikinci maçında da galip
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ MAÇINDA DA GALİP
Malatya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor
YEREL

MALATYA'DA CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR
Genç Kızlar Voleybolda Turgut Özal Anadolu Lisesi 1.oldu
YEREL

GENÇ KIZLAR VOLEYBOLDA TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ 1.OLDU
Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Sucu'dan ilk yarı değerlendirmesi
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR BAŞKANI SUCU'DAN İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ
Havaalanı otopark ücreti ile ilgili önemli karar
YEREL

HAVAALANI OTOPARK ÜCRETİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi
YEREL

YENİ DOĞAN BEBEKLERE HOŞ GELDİN HEDİYESİ
Malatya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

MALATYA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR SPORTİF DİREKTÖRÜ RAVCI:
Geri dönüşüm evlerinden toplanan yardımlar Halep'e gönderildi
YEREL

GERİ DÖNÜŞÜM EVLERİNDEN TOPLANAN YARDIMLAR HALEP'E GÖNDERİLDİ
Metruk evde yangın çıktı
YEREL

METRUK EVDE YANGIN ÇIKTI
Kale'de yol atağı
YEREL

KALE'DE YOL ATAĞI
Vali Toprak Hekimhan ilçesini ziyaret etti
YEREL

VALİ TOPRAK HEKİMHAN İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Darende ilçesinde yangın
YEREL

DARENDE İLÇESİNDE YANGIN