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Beyşehir'de Halep'e yardım kampanyası başladı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:16
Beyşehir'de Halep'e yardım kampanyası başladı
Beyşehir'de Halep'e yardım kampanyası başladı

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "Halep'te insanlık ölmesin" isimli yardım kampanyası, oluşturulan yardım toplama merkezinin açılış programının ardından başladı.
İçerişehir Mahallesi'ndeki tarihi Eşrefoğlu Camisi yanındaki bedestende oluşturulan yardım toplama merkezindeki açılış programına Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir STK Platformu Başkanı Salih Gül, İHH İnsani Yardım Vakfı Beyşehir Temsilcisi İsmail Efe, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir sivil toplum kuruluşları öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası yapılan duaların ardından başladı. Merkezin açılışında konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir halkının yardımseverlik noktasındaki duyarlılığına vurgu yaptı. Türkiye'de bu tür yardım kampanyaları düzenlendiğinde geçmişte Beyşehir ilçesinin hep en ön sıralarda yer aldığını ve toplanan yardım malzemelerinin çok sayıda tıra yüklenerek gideceği yerlere gönderildiğini hatırlatan Özaltun, "Halep'te yine hiç istemediğimiz bir durum yaşanıyor. Bir Müslüman ülkesinde, Suriye'de, Halep'te ya da farklı yerlerde yine maalesef Müslüman kardeşlerimiz mağdur oluyor. Tabii bu mağduriyetlere Beyşehir olarak kayıtsız ve duyarsız kalmamız mümkün değildi. Bu konuda elimizden gelen ne yardım varsa, dualarımızla birlikte yine ilçe olarak belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte el ele vererek, ortaklaşa olarak gerçekleştirdiğimiz bir kampanya ile top yekun bir yardım seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Bugün bunun startını veriyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımız, evlerinde kıyafetten gıdaya ne varsa, gönlünden ne kopuyorsa, nakdi veya ayni yardımlar noktasında desteklerini bekliyoruz. Şimdiden, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına ve yardım yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner de, Suriye'de yaşananların tüm Türk milleti gibi kendilerinin de içini kanatan ve üzen bir durum olduğuna vurgu yaparak, "Yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz hem içeride, hem dışarıda. Gerçekten Türkiye'nin bu hayırseverliliği, bu yardımseverliği olmasaydı belki orada daha büyük sıkıntılar yaşanacaktı. Bu anlamda Beyşehir'de sivil toplum örgütlerimizin ve belediye başkanımızın öncülüğünde böyle bir kampanya başlatılmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
Beyşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Salih Gül de konuşmasında, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Halep'te yaşayan Müslümanların çok zor şartlar altında, zor günler geçirdiğini anlatan Gül, "Daha önceki zamanlarda yapmış olduğumuz gibi her zaman Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Şimdi de aynı şekilde sivil toplum örgütleri ve belediyemizin iş birliği ile Halep'e yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum. Daha öncesinden de Beyşehir halkının bu konuda çok duyarlı ve hassas olduğunu biliyoruz, aynı duyarlılığı bugün de göstereceklerine ben şahsen inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Beyşehir Temsilcisi İsmail Efe de, yürütülen kampanya hakkında bilgiler verdi. Efe, yardım kampanyasının 28 Aralık tarihine kadar süreceğini belirterek, "Toplanan yardım malzemelerini İHH'ya teslim edip onlar aracılığıyla tırlarla göndereceğiz inşallah. Toplumumuzun kampanyaya karşı büyük bir ilgisi var. Dış mahallelerimizden gelen yüklü yardımlar olursa da haber edecekler, belediyemizle irtibata geçerek oralara da inşallah toplama merkezimize nakletmek üzere kamyon göndereceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından yardım merkezini gezen Kaymakam Şahiner, Başkan Özaltun ve beraberindeki katılımcılar da kampanyaya nakdi yardımda bulunarak destek verdiler.
(ARÖ-FM-Y)

22.12.2016 17:19:09 TSI
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