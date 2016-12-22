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Denizlili Gazeteciler Seminerde Buluştu

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:16
Denizlili Gazeteciler Seminerde Buluştu
Denizlili Gazeteciler Seminerde Buluştu

(Fotoğraflı)

Zekican Şenkaya
DENİZLİ (İHA)- Denizlili gazetecilere, Denizli Avrupa Bilgi Merkezi tarafından 'Demokrasi, Medya ve Avrupa Birliği' konulu seminer verildi.
Denizli Sanayi Odası Denizli Avrupa Bilgi Merkezi tarafından gazetecilere seminer verdi. Avrupa Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen 'Demokrasi, Medya ve Avrupa Birliği' konulu seminere DSO Başkanı Müjdat Keçeci, gazeteciler ve Denizli Avrupa Bilgi Merkezi yöneticileri eşlik etti.
Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, "Denizli'de gazeteciler ile hep ekonomi ve sanayi üzerine konuşulduğunu ve mesleki sorunların biraz sonra seminerin konuşmacısı olan Prof. Dr. Erol Nezih Orhon verilecek bir seminerde görüşülmesi çok önemli, bugün sizler uzman arkadaşlarımız ile kendi sorunlarınızı tartışacaksınız ve görüşeceksiniz. Bu etkinliğimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
DSO Başkanı Müjdat Keçeci konuşmasının ardından seminerin konuşmacısı gazeteci Prof. Dr. Nezih Orhon'un sözleriyle seminere geçildi. Seminerde kaygılar, demokrasi, düşünceler ve ifade özgürlükleri hakkında gazeteciler ile karşılıklı görüş alış verişi yapıldı. Seminerde meslekteki güven ve fikirler ise Gazeteci Prof. Dr. Nezih Orhon gazetecilerle birlikte oynadığı oyunlar ile birlikte meslektaşlarına anlattı.
(ZŞ-SÇ)

22.12.2016 17:19:20 TSI
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