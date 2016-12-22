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Bozüyük Belediyesi'nden şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile daha önceden kullanılan şehit yakını ücretsiz seyahat kartları fotoğraflı olarak yeniden dizayn edilerek değiştirildi.

Vatan uğruna canını vermiş şehitlerin anne, baba, eş ve çocuklarına ücretsiz olarak şehir içi toplu taşıma araçlarından ve halk dolmuşlarından yararlanmalarını sağlayan kartlar 17 şehit yakınının ikamet ettikleri adreslere gidilerek zabıta personeli tarafından teslim edildi. Şehit yakınlarından, bu kartları toplu taşıma araçları sürücülerine göstermeleri halinde yinede kendilerinden ücret talep edilmesi durumunda zabıta ekiplerine haber vermeleri istendi.

(FSİ-Y)



22.12.2016 17:22:07 TSI

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