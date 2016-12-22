23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Subaşıoğlu, DTO meclis toplantısına katıldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:20
Başkan Subaşıoğlu, DTO meclis toplantısına katıldı
Başkan Subaşıoğlu, DTO meclis toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) meclis toplantısına katıldı.
Denizli Ticaret Odası'nın meclis toplantısının konuğu olan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilk olarak DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile bir araya geldi. Ardından meclis toplantısına katıldı. Merkezefendi'de yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önemli projelere imza atıyoruz. Yapısal ve sosyal projelerimizle gençlerimize, büyüklerimize, bayanlarımıza hitap ediyoruz. Bayanlarımızı da Karahayıt'a uğurluyoruz. 5. Sınıf öğrencilerimize her yıl 5 bin adet bisiklet hediye ediyoruz. Liseler arası kardeşlik turnuvamızın yanı sıra her yıl geleneksel hale getirmek istediğimiz bahar yürüyüşümüz var. Okullarımızın yine ihtiyaçlarını karşılayarak eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin çantalarını hediye ediyoruz. İlçemizde vatandaşlarımız için kapalı ve açık pazaryerleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yenimahalle'ye hem anaokulu hem de pazaryeri kazandırdık. Şimdiler de Sümer-Sevindik bölgesinde bir anaokulumuz yükseliyor. İlbade Mahallemizde de bir aile sağlığı merkezimizin inşaatı devam ediyor. Servergazi' de hem tenis kortunun hem de pazaryerinin olduğunu çok güzel bir tesisimizin de inşaatı sürüyor. Kütüphane, nikâh sarayımız ve kültür merkezimi de ilçemize kazandıracağız" dedi.
(MT-Y)

22.12.2016 17:23:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
AK Parti Denizli Milletvekili Tin:
YEREL

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ TİN:
Eski vekil Aslan'ın acı günü
YEREL

ESKİ VEKİL ASLAN'IN ACI GÜNÜ
Denizlili Gazeteciler Seminerde Buluştu
YEREL

DENİZLİLİ GAZETECİLER SEMİNERDE BULUŞTU
Acıpayamlı öğrencilerden Halep'e destek
YEREL

ACIPAYAMLI ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E DESTEK
Denizli Büyükşehir'den Milli Şair'e vefa
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN MİLLİ ŞAİR'E VEFA
Rıdvan Dilmen'in acı günü
YEREL

RIDVAN DİLMEN'İN ACI GÜNÜ
Rıdvan Dilmen'in acı günü
YEREL

RIDVAN DİLMEN'İN ACI GÜNÜ