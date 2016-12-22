YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Yeni Seçmen Başkanlığı üyelerinden şehitler için mevlid programı

AK Parti Yeni Seçmen Başkanlığı üyelerinden şehitler için mevlid programı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti çatısı altında yeni kurulan "Yeni Seçmen Birimi" meydana gelen terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitler için Tiryakizade Camii'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı düzenledi.

Tiryakizade Camii'nde gerçekleşen program, İmam Hatip Lisesi öğrencisi Y. Emre Var'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı, daha sonra mevlid ve kasideler okudu. Program sonunda Yeni Seçmen Başkanlığı Eskişehir İl Temsilcisi Arif Ziya Mercan yaptığı açıklamada, "Teşkilat olarak şehitlerimizi ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hüzünle yad ediyoruz. Ruhları şad makamları cennet olsun" şeklinde konuştu.

(BRK-KÇ)



22.12.2016 17:24:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER