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ESOGÜ'de "İletişim Sorunları Karşılıklı Tanıtım ve İkna Yeterliliklerinin Artırılması" eğitimi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile sanayi işbirliği kapsamında, "İletişim Sorunları Karşılıklı Tanıtım ve İkna Yeterliliklerinin Artırılması Eğitimi'' gerçekleştirildi.

Eğitimde, ESOGÜ'nün bilgi birikimi ve deneyimlerinin ülke menfaatlerine fayda sağlayacak yönde sanayiye aktarılması ve teori ile uygulamanın birleştirilmesi amaçlanıyor. Eğitimi düzenleyen ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (ETTOM) yapılan açıklamada, "Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları, ESOGÜ Teknoparkı'nda firması olan akademisyenler ve yeni şirket kurma potansiyeli olan akademisyenlere yönelik olarak düzenlenen eğitim sonunda; sanayicinin vereceği kararla kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını ve elde edilecek sonucun kendi beklentilerine uygun veya en yakın olacağını algılaması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

(SK-Y)



22.12.2016 17:24:46 TSI

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