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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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n çok atık pil toplayan okula ödül

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:30
n çok atık pil toplayan okula ödül
En çok atık pil toplayan okula ödül

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak çalışmasıyla Ceylanpınar'daki okullarda atık pil toplama kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara atık pil toplama kutuları dağıtılarak öğrencilerin kampanyaya katkı sunması sağlandı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, kampanya kapsamında en çok atık pil toplanacak okula ödül verileceğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Lisanslı Pil İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (TAB) arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan kampanyaya Ceylanpınar Belediyesi olarak destek verdiklerini vurgulayan Daşkıran, "Merkez ve kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplamda 80 okula atık pil toplama kampanyasına dahil ettik. Yaklaşık 20 gün içerisinde çocuklarımız ilçe merkezimizdeki Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip lisemizde bir kutunun doldurulduğunu ve hemen kampanya ya dahil edilmek istendiklerini öğrendik'' dedi.
Sosyal kampanyalara milli eğitim ve eğitim çalışanları olarak her zaman destek verdiklerini belirten Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Göktürk ise, "Toplumsal anlamda çocuklarımızı bu tür katkıları sağlaması için her zaman destek veriyoruz. Ayrıca bu çalışma içinde başta başkanımız Menderes Atilla olmak üzere Ceylanpınar Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyor ve bu çalışmaya katkıya devam edeceğiz" diye konuştu.
(UK-BRN-Y)

22.12.2016 17:31:53 TSI
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