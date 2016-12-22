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Sanatçı-Yazar Ahmet Şafak imza gününde okurları ile buluştu

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:33
Sanatçı-Yazar Ahmet Şafak imza gününde okurları ile buluştu
Sanatçı-Yazar Ahmet Şafak imza gününde okurları ile buluştu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Selma Kara
Kamera : Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak imza gününde okurları ile buluştu.
Ülkücü olarak tanınan Sanatçı Ahmet Şafak, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Okuma Salonu Ve Etüt Merkezinde okurları ile buluştu. Etkinliğe MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile Ülkü Ocakları Başkanı Aytaç Gezici de katıldı. Ahmet Şafak, kitaplarını imzaladığı hayranları ile sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.
Ahmet Şafak Kimdir?
1961 yılının Ocak ayında İstanbul'da doğdu. Oniki albüm yaptı, bunlardan biri tamamen anonim türkülerdir. Diğerlerinin söz ve müzikleri tamamen kendine aittir. İlk albümü "Yüreğim Yüreğinle" pek fazla tanınmadı. Ancak Şahin Özer Müzik etiketiyle 2000 de çıkardığı "Yalnız Kurt" isimli ikinci albümü, yüzbinlerce müziksevere ulaşmıştır.
Aynı zamanda bu albümün isim parçası olan "Yalnız Kurt" adlı şarkı sanatçının müzik hayatında ani bir yükseliş sağlamış ve kendini Türkiye'ye tanıtmasına yardımcı olmuştur. Yine söz-müziği kendine ait olan "Adam Gibi", "Sarıkamış", "Sevdalı Şehit", "Kan Uykusu", "Yüreğinle Gel", "Habersiz Gitme","Unut Onu" gibi şarkıları ve "Gesi Bağları" yorumu da hayranları arasında oldukça popülerdir. Bu şarkıların bir kısmını 2008 yılında çıkardığı "Aranıyor" adlı albümünde yeniden yorumlamıştır. "Sarıkamış" isimli eseriyle 2005 yılı Kral Tv Müzik Ödülleri Özgün Müzik kategorisinde "En İyi Erkek Solist" ödülü almıştır.Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından biridir ve bu konserlere katılım çok yoğun olmaktadır. Türkiye'nin her bölgesinde sayısız konserler veren sanatçı ayrıca Avrupa ve Türk ülkelerinde de konserler vermektedir. Azerbaycan DevletFilarmoni salonunda konser veren ilk Anadolu Türkü olmuştur. 2007 yılında Bakü'de verdiği konserin tüm gelirlerini Azerbaycan ordusuna bağışlayarak "Fahri Ferman" ödülüne layık görülmüştür. Azerbaycan'ın özellikle Karabağ sorunuyla ilgili çıkışları ve Azerbaycan'a yakınlığıyla bilinir. Karabağ ile ilgili şarkı da yapmıştır.
Sanatçının yayınlanmış 10 adet kitabı bulunmaktadır. Türk Asrına Girerken, Kavramlara Dokunmak, Yükselen Milliyetçilik ve Liberal İhanet adlı ilk üç kitabı gazetecilik yaptığı yıllarda yayınlanmış sosyal-politik inceleme eserleridir. "Kan Meclisi:1915" , "Kurt 2015" ve 2016 yılında çıkardığı "Kurdun İntikamı"[2] adlı kitapları roman, "Şöhret Sanatı Öldürdü,Cinayeti Ben Gördüm" ve "Türkiye'de Sanatçı Olmak" ,sanatçının sanat ve kültür alanındaki görüşlerini içerir. "Küresel Gelişmeler Işığında Türkleşmek İslamlaşmak Çağdaşlaşmak" adlı araştırma-inceleme alanındaki eseridir. TGRT'de Söz-Müzik Ahmet Şafakadıyla kısa bir dönem şov programı sunmuştur. 2012'de Bengütürk TV'de Şafak Sohbetleri adlı programı hazırlayıp sunmuştur.
Ayrıca, sanatçının kendisine ait Küsena Yayınları adlı bir yayınevi ve yayınevinin alt kuruluşu olan Küsena Müzikbulunmaktadır. Yapımcılığı kendisine ait olan ve oyuncusu olduğu ''Kurt Ateşi'' adlı sinema filmi çalışmaları yapmaktadır. Bengütürk TV'de salı akşamları saat 20:30'da ''Söz Müzik Ahmet Şafak'' adlı programı sunmaktadır.
(SK)

22.12.2016 17:35:26 TSI
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