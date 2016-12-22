YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bolu'da faizsiz kredi için bin 465 başvuru yapıldı

Bolu'da faizsiz kredi için bin 465 başvuru yapıldı



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - KOSGEB tarafından işverenler için 50 bin liralık faizsiz destek için Bolu'dan bin 465 işveren başvuruda bulundu.

KOSGEB tarafından işverenler için 50 bin liralık faizsiz destek başvurusu sona erdi. KOSGEB Bolu Müdürü Celil Kürşad Dereci tarafından yapılan açıklamada, Bolu'dan bin 465 işverenin kredi almak üzere başvuruda bulunduğunu söyledi. Dereci, "Kredi başvurularında ilimize ayrılan kotaya giren işletmelere cep telefonu mesajı ile bildirim gönderilecek. KOSGEB'le anlaşmalı bankalardan istediklerine kredi müracaatı yapabilecekler" dedi.

KOSGEB Bolu Müdürü Celil Kürşad Dereci, "Krediye Türkiye genelinden 244 bin 980 işletme başvurmuş olup Bolu'da başvuru sayımız bin 465 işletmedir. Değerlendirme, KOSGEB Başkanlığı bilgi sistemleri tarafından belirlenen ölçek, çalışan sayısı, net satışlar objektif kriterler çerçevesinde sistem tarafından yapılacak ve kamuoyuna açıklanacaktır. Kredi başvurularında ilimize ayrılan kotaya giren işletmelere cep telefonu mesajı ile bildirim gönderilecek olup hak sahipleri bu bildirimi aldıktan sonra KOSGEB'le anlaşmalı bankalardan istediklerine kredi müracaatı yapabileceklerdir. Ülkemize ve Bolumuza hayırlı olsun" diye konuştu.

(BV-İÇ)



22.12.2016 17:42:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER