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Şehit Şerife Bacı'nın hayatı sahnelenecek



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kurtuluş Savaşının sembol isimlerinden Şehit Şerife Bacı'nın kahramanlık hikayesi Kastamonu Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Belediye Nikah ve Konferans Salonu'nda 23 Aralık Cuma günü saat 19.00'da ücretsiz olarak sahnelenecek. Milli Mücadele kahramanı Şehit Şerife Bacı'nın kahramanlığını konu alacak olan tiyatro oyunu 23 Aralık Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Ağır kış şartlarında Ankara'ya kağnı ile cephane götürürken mühimmatın ıslanmaması için çocuğunun üzerindeki örtüyle mermilerin üzerini kaplayan ve donarak şehit olan Şehit Şerife Bacı'nın vatan sevgisine vurgu yapılacak tiyatro oyununa geniş bir katılım bekleniyor.

(Vİ-İÇ)



22.12.2016 17:42:57 TSI

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