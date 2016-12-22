23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERÜ'de 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için hatim duasında bulundu

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:46
ERÜ'de 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için hatim duasında bulundu
ERÜ'de 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için hatim duasında bulundu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)'inde Türkçe eğitimi gören 80 ülkeden 120 öğrenci yabancı uyruklu öğrenci, Kayseri Polis Şehitliğini ziyaret etti.
Kayseri Şehir Mezarlığı Polis Şehitliğinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra ERSEM'de Türkçe eğitimi gören yabancı uyruklu öğrenciler, şehit polis ve askerler için okudukları cüzlerin hatim duasını yaptı.
Okutman Emre Gökduman, programda yaptığı konuşmada, terör saldırılarında şehit polis ve askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Gökduman, "Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanımızı, yurdumuzu, çakallara ve leş kargalarına yem etmeyeceğiz. Ülkemiz üzerine sergilenen kalleş oyunlara asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Şehitler için hatim duası eden yabancı uyruklu öğrenciler de, terör olaylarına tepkilerini dile getirdi.
(SK)

22.12.2016 17:50:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü
YEREL

KAYSERİ'DE BİR KİŞİ KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
GÜNCELLEME - FETÖ'nün toplantıdayken yakalanan &quot;il imamları&quot; tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ'NÜN TOPLANTIDAYKEN YAKALANAN "İL İMAMLARI" TUTUKLANDI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Sanatçı-Yazar Ahmet Şafak imza gününde okurları ile buluştu
YEREL

SANATÇI-YAZAR AHMET ŞAFAK İMZA GÜNÜNDE OKURLARI İLE BULUŞTU
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Gönüllü Kültür Kuruluşları şehitler için gıyabi cenaze namazı kılacak
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILACAK
Terör örgütü propagandasına hapis cezası
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS CEZASI
Kayseri'deki &quot;hipnoz ve işkence&quot; davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ "HİPNOZ VE İŞKENCE" DAVASI
Kayserispor'da belirsizlik sürüyor
YEREL

KAYSERİSPOR'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
AGÜ Talks Söyleşileri devam ediyor
YEREL

AGÜ TALKS SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2017 Yılına Hazır
YEREL

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILINA HAZIR
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI
İtfaiye Daire Başkanlığı yatılı yurtta kalan öğrencilere 'Yangın' eğitimi verdi
YEREL

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI YATILI YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERE 'YANGIN' EĞİTİMİ VERDİ
Kardeş Şehirler Kayseri'nin Acısını Paylaştı
YEREL

KARDEŞ ŞEHİRLER KAYSERİ'NİN ACISINI PAYLAŞTI
PKK/KCK propagandası yapan 4 çocuk babası sanığa hapis cezası
YEREL

PKK/KCK PROPAGANDASI YAPAN 4 ÇOCUK BABASI SANIĞA HAPİS CEZASI
Bellona AGÜ, zirve iddiasını sürdürdü
YEREL

BELLONA AGÜ, ZİRVE İDDİASINI SÜRDÜRDÜ
Karayolu Trafik Güvenliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
YEREL

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
Litvanya Büyükelçiliği'nden Başkan Çelik'e taziye mesajı
YEREL

LİTVANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN BAŞKAN ÇELİK'E TAZİYE MESAJI
KAYMEK'ten ruh sağlığı semineri
YEREL

KAYMEK'TEN RUH SAĞLIĞI SEMİNERİ

Otobüste yer verdiği arkadaşının hayatı kurtulmuş
YEREL

OTOBÜSTE YER VERDİĞİ ARKADAŞININ HAYATI KURTULMUŞ

Büyükşehir e-imza uygulamasına geçti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR E-İMZA UYGULAMASINA GEÇTİ