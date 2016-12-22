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Eskişehir'e milyonluk yatırım



ESKİŞEHİR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir gelenek haline getirdiği toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam etti. Bu çerçevede aralarında Eskişehir'de yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun iştirak ettiği merasimle Ankara'da hizmete açıldı.

Ülke genelinde hizmete alınan 151 eserden Eskişehir de payına düşeni aldı. Eskişehir'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı 2 adet tesis de bu açılış merasimi ile hizmete alındı. Hizmete alınan DSİ'ye ait eserler sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluşuyor. DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile Eskişehir'de toplam 7 bin 800 dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacak. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedelinin 12 milyon 582 bin TL olduğu bildirildi.

(KÇ)



22.12.2016 17:58:46 TSI

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