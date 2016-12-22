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Beyşehir'de 71 tarım köy konutu inşa edilecek

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:59
Beyşehir'de 71 tarım köy konutu inşa edilecek
Beyşehir'de 71 tarım köy konutu inşa edilecek

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde TOKİ Başkanlığı tarafından Tarımköy Toplu Konut Projesi kapsamında bahçesi olan 71 dubleks konut inşa edilecek. Toplu konutlardan edinmek isteyenler başvurularını 31 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine Beyşehir'in Sadıkhacı Mahallesi'nde Tarımköy Toplu Konut Projesi'nin hayata geçirilmesi için Belediye olarak TOKİ Başkanlığı'na resmi başvuruda bulunduklarını belirtti. TOKİ'nin girişimlerine olumlu cevap verdiğini ve projeyi onayladığını bildiren Özaltun, yerleşim merkezinde proje çerçevesinde 71 dubleks konutun yapılmasının planlandığını söyledi. Beyşehir merkezde 2. etap toplu konut projesinin hayata geçirilmesinin ardından ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde de toplu konut yapım çalışmalarının başladığını vurgulayan Özaltun, ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi'ne ise TOKİ'nin tarımköy modelinde konutlar inşa edeceğini aktararak, şu bilgileri verdi: "Beyşehir'in talep gelen dış mahallelerinde Tarımköy Toplu Konut Projesi kapsamında dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılayabilmek için Beyşehir Belediyesi olarak seferber olduk. Bu anlamda ilk hedef yerimiz olan Sadıkhacı Mahallemizde bu amaca yönelik toplu konut alanının oluşturulması için başlattığımız çalışmalar meyvesini vermiş bulunuyor. Proje kapsamında, zemin artı bir dediğimiz dubleks, 3+1 şeklinde 106 metrekarelik büyüklüğe sahip, önünde bin 300 ila bin 500 metrekare arasında yer alacak bahçesi bulunan konutların yapılması planlanıyor. Bu konutlardan edinmek isteyen vatandaşlarımız kira öder gibi ödemelerle 180 ila 240 ay arasında değişen taksitlerle burada konut sahibi olabilecek. Konutlardan edinmek isteyen vatandaşlarımız için 19 Aralık'ta başvurular başladı. Müracaatlar, başvuru bedelinin Ziraat Bankası'na yatırılmasıyla 31 Ocak tarihine kadar yapılabilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler almak isteyen mahalle sakinlerimiz ise Beyşehir Belediyesi AK Masa birimimizden istifade edebilecek."
(ARÖ-FM-Y)

22.12.2016 18:03:23 TSI
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