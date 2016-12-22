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Selendi'de şehitler için lokma hayrı



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Selendi'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, vatan savunmasında ve terör saldırılarında şehit düşen sivil, asker ve polisler için lokma hayrı yaptı.

Selendi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Emniyet Amir vekili Komiser Metin Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer ve lokma hayrına destek veren oda başkanları katıldı. Vatan savunmasında ve terör saldırılarında şehit düşen asker, polis ve siviller için düzenlenen lokma hayrında teröre ortak tepki gösteren protokol ve oda başkanları, şehitler için önce dua etti, daha sonra ise dökülen lokmaları vatandaşlara ikram etti.

(AÇ-AY-Y)



22.12.2016 18:01:57 TSI

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