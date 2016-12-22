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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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İhsaniye'de 24 kursiyer girişimcilik sertifikası aldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:01
İhsaniye'de 24 kursiyer girişimcilik sertifikası aldı
İhsaniye'de 24 kursiyer girişimcilik sertifikası aldı

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (ESOB) İhsaniye ilçesinde düzenlediği Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli girişimcilik kursu tamamlandı.
İhsaniye'de düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkanı Şaban Çabuk, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş, İscehiser Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ve ilçe yöneticileri katıldı.
ESOB Başkanı Konak, törende yaptığı konuşmada girişimcilik kurslarının yararına işaret ederek "Devletimiz gençlerimize iş veriyor, aş veriyor. Girişimcilik kurslarımızı bitiren bütün gençlerimizin iş yeri açmalarını, hatta yanında eleman çalıştırmalarını diliyorum. Bu arada, iş yeri açarken karşılayacakları her türlü sorun için bize başvurabilirler" diye konuştu.
Konak'ın konuşmasının ardından 24 kursiyere sertifikaları verildi.
(HK-GC-

22.12.2016 18:04:51 TSI
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