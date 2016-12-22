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AK Partili kadınlardan Halep için yardım kampanyası



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, AK Parti Kadın kolları tarafından Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özata, Suriye'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlatarak, "Devletimiz bu saldırıların durdurulması için büyük bir çaba sarf ediyor. Bir yandan da halkımız soğuk kış günlerinde bombalardan kurtulup; açlık, susuzluk ve soğuğun pençesine düşen sivil halka sahip çıkıyor. Suriye'de uzun yıllar süren bir dram var fakat son bir haftada gelen görüntüler artık durumun daha vahim boyutlara vardığını gösteriyor. Tüm yurtta olduğu gibi ilçe halkımızın da Halep için seferber olacağından eminim" dedi.

(MMY-BÖ)



22.12.2016 18:10:12 TSI

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