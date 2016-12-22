23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Partili kadınlardan Halep için yardım kampanyası

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:06
AK Partili kadınlardan Halep için yardım kampanyası
AK Partili kadınlardan Halep için yardım kampanyası

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, AK Parti Kadın kolları tarafından Halep için yardım kampanyası başlatıldı.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özata, Suriye'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlatarak, "Devletimiz bu saldırıların durdurulması için büyük bir çaba sarf ediyor. Bir yandan da halkımız soğuk kış günlerinde bombalardan kurtulup; açlık, susuzluk ve soğuğun pençesine düşen sivil halka sahip çıkıyor. Suriye'de uzun yıllar süren bir dram var fakat son bir haftada gelen görüntüler artık durumun daha vahim boyutlara vardığını gösteriyor. Tüm yurtta olduğu gibi ilçe halkımızın da Halep için seferber olacağından eminim" dedi.
(MMY-BÖ)

22.12.2016 18:10:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şahiner pazarcı esnafının sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKAN ŞAHİNER PAZARCI ESNAFININ SORUNLARINI DİNLEDİ
Çorum'dan kısa kısa
YEREL

ÇORUM'DAN KISA KISA
MYO öğrencilerinden Emniyet ve jandarmaya ziyaret
YEREL

MYO ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET VE JANDARMAYA ZİYARET