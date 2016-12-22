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Başkan Şahiner pazarcı esnafının sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Esnafı sık sık ziyaret ederek talep, beklenti ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Şahiner, pazarcı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Şahiner, Perşembe pazarında alışveriş yapan halkla da sohbet etti.

Hizmetlere halkın desteğiyle hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Şahiner, sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti. Esnaf ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Şahiner'e pazar ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdiler.

(SŞ-BÖ)



22.12.2016 18:31:17 TSI

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