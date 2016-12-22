23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Şahiner pazarcı esnafının sorunlarını dinledi

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:27
Başkan Şahiner pazarcı esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Şahiner pazarcı esnafının sorunlarını dinledi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Esnafı sık sık ziyaret ederek talep, beklenti ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Şahiner, pazarcı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Şahiner, Perşembe pazarında alışveriş yapan halkla da sohbet etti.
Hizmetlere halkın desteğiyle hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Şahiner, sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti. Esnaf ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Şahiner'e pazar ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdiler.
(SŞ-BÖ)

22.12.2016 18:31:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çorum'dan kısa kısa
YEREL

ÇORUM'DAN KISA KISA
AK Partili kadınlardan Halep için yardım kampanyası
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN HALEP İÇİN YARDIM KAMPANYASI
MYO öğrencilerinden Emniyet ve jandarmaya ziyaret
YEREL

MYO ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET VE JANDARMAYA ZİYARET