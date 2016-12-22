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Üniversite öğrencilerinden teröre lanet yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Üniversitesi öğrenci konseyinin organizasyonuyla Türkiye'de yaşanan terör saldırılarına karşı "Şehitlere Saygı Teröre Lanet yürüyüşü" düzenlendi.

"Siyasi görüşün ne olursa olsun ortak kaygımız vatan olsun" sloganıyla her kesimden bütün vatandaşları bu yürüyüşe davet eden Erzincan Üniversitesi öğrenci konseyi, Erzincan Üniversitesi yerleşkesinde ellerindeki Türk bayrakları bir araya gelerek, terör örgütleri aleyhine slogan atarak yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Yasin Dirlik, "Son günlerde insanlıktan nasibini almamış eli kanlı alçakların kahpece planladıkları eylemler büyük bir artış gösterdi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de görüldüğü gibi bütün şer güçlerin ortak amacı ülkede iç karmaşa oluşturmaktır. Türkiye'nin Suriye, Irak olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İhaneti unutmayacağız. Vatanımızı ne pahasına olursa olsun böldürmeyeceğiz. Teröre teslim olmayacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi ve vatanımızı bir avuç kanı bozuk çapulcuya teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından grup İstiklal Marşı okuyarak olaysız şekilde dağıldı.

(AA-ÖZ-Y)



22.12.2016 18:44:54 TSI

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