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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Tarlaya yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

22 Aralık 2016 Perşembe, 22:39
Tarlaya yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da tarlaya yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'ya bağlı Akkaya Mevkii Kızılkese Köyünde Sadık Tulum idaresindeki traktör, köy yolunda dönüş yapmak istediği esnada kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminden direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik tarlaya yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Sadık Tulum, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sadık Tulum, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Vİ-Y)

22.12.2016 22:41:48 TSI
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