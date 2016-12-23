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Gazeteci Mehmet Küçük Hayatını Kaybetti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da uzun yıllar gazetecilik yapan Mehmet Küçük hayatını kaybetti. Mehmet Küçük'ün ani ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü.

Aydın'da uzun yıllar, Milliyet başta olmak üzere İhlas Haber Ajansı yaygın ve bölgesel gazetelerin muhabirliğini yapan Mehmet Küçük hayatını kaybetti. Mehmet Küçük'ün eşi Mukaddes Hanım ile birlikte Adana ve İskenderun'a yakınlarını ziyaretten dönerken uçağın İzmir Havaalanına inişi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aynı zamanda Aydın Belediyesi'nden emekli olan Mehmet Küçük'ün ani ölümü herkesi üzdü.

(İK)



23.12.2016 02:19:54 TSI

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