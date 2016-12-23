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Didim'de hırsızlık zanlıları tutuklandı

23 Aralık 2016 Cuma, 09:11
Didim'de hırsızlık zanlıları tutuklandı

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok hırsızlık suçuna karışan iki hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Didim'de birçok hırsızlık olayına karışan iki hırsız Polis tarafından yakalandı. Hırsızlar çıkarıldıkları Didim Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilindiği üzere İki hırsız değişik gün ve zamanlarda iki caminin yanı sıra ev ve oto hırsızlıkları gerçekleştirdikleri tespit edilmiş ve Didim Polisi tarafından saklandıkları evde yakalanmışlardı. Göz altına alınan O.T.O ile T.D Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyede hakim karşısına çıkarıldı. İki hırsız tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

23.12.2016 09:15:06 TSI
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