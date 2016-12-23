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Prof.Dr. Ercan Sivaslı'da Özel Anka Hastanesi'nde

23 Aralık 2016 Cuma, 09:15
Prof.Dr. Ercan Sivaslı'da Özel Anka Hastanesi'nde
Prof.Dr. Ercan Sivaslı'da Özel Anka Hastanesi'nde

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Anka Hastanesi, hem Gaziantep hem de çevre illere sağlık alanında başarılı hizmet verirken, hekim kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.
Özel Anka Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosuna Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı da katılarak hasta kabulüne başladı. Yeni doğan bölümündeki ilkleriyle dikkat çeken Anka Hastanesi'nde bölgede çok ihtiyaç duyulan yeni doğan bebeklerin mikrop kapmaması için ilaç ve mamaların el değmeden hazırlandığı steril oda,Total Parenteral Beslenme (TPN) ünitesi de oluşturuldu.
Hastane yetkilileri çocukluk çağında yavaş yavaş başlayan pek çok erişkin hastalığının önlenmesi ancak bu dönemde alınan önlemlerle ve erken tanı ile mümkün olabileceği belirtilirken, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin çocuklara ve ailelerine sadece tıbbi bakım değil, periyodik kontrollerde ailelerin de bazı konularda bilgilendirilip, yönlendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli bilgi ve eğitimi vermeyi hedeflediği kaydedildi.
Ercan Sivaslı
Prof. Dr. Ercan Sivaslı, 1968 Yozgat doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Niğde'de tamamlayan Prof. Dr. Sivaslı, 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Gaziantep Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı, 2006 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Neonatoloji branşında Yenidoğan Uzmanı olarak mezun olan Prof. Dr. Sivaslı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Özel Anka Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Neonatoloji Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.
(SD-

23.12.2016 09:19:04 TSI
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