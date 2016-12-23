23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

23 Aralık 2016 Cuma, 09:15
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir, Ceyhan, Karaisalı, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Pazar günü, Adana'nın Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Adanava Hotel'e 08:30-17:00 saatleri arasında, Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi Kaksan Karaisalı Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam İlçesi Beyceli Mahallesi 62, 1045 ve 1039 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Ceyhan İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne 09:30-11:30 saatleri arasında, Sarısakal ve Gazi Osman Paşa mahallelerine 08:30-17:00 saatleri arasında, Osman Paşa Mahallesi'ne 08:30-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Osmanlı İnşaat, Pınar Öz Kağıtçılık ve Yavuz Plastik 09:00-17:00 saatleri arasında, İlçesi Karayusuflu Salmanbeyli, Karayusuflu Dervişler ve Karayusuflu Mürseloğlu mahalleleri 09:00-15:30 saatleri arasında, Barbaros, Mıdık, Yenibey, Şehitduran, Mestanzade, Bey, Sarıyakup, Sucuzade, Kocavezir, Karasoku, Dumlupınar, Alidede, Havuzlubahçe, Beşocak, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahalleleri 09:00-12:00 saatleri arasında, Şakirpaşa, Sakarya, Narlıca, Bahçelievler, İstiklal, Barış, Fevzipaşa, Emek, Demetevler, Ova, Uçak, Aydınlar ve Yeşilevler Mahalleleri ile Airport Hotel, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Şakirpaşa Havalimanı, Havalimanı Lojmanları, Sev AVM İnşaat Şantiyesi, Şenbayrak Petrol ve Postane İşletme Müdürlüğü 13:00-16:00 saatleri arasında, Yenidam, Gölbaşı, Karayusuflu Dörtağaç, Karayusuflu Köylüoğlu ve Karayusuflu Çaputçu Mahalleleri ile ASKİ Batı Atık Su Arıtma Tesisi ve Pilyem Kesimhanesi 09:00-15:30 saatleri arasında, elektriksiz kalacak.
(UMT-Y)

23.12.2016 09:19:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sözlü: &quot;Anne toplumun mimarıdır&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ANNE TOPLUMUN MİMARIDIR"
Aladağ'a yardım köprüsü
YEREL

ALADAĞ'A YARDIM KÖPRÜSÜ
AOSB Akademi'de yılın son dersi
YEREL

AOSB AKADEMİ'DE YILIN SON DERSİ
Kan bağışında kendi rekorlarını kırdılar
YEREL

KAN BAĞIŞINDA KENDİ REKORLARINI KIRDILAR
Adana-Ankara otoyolunda trafik kontrollü sağlanıyor
YEREL

ADANA-ANKARA OTOYOLUNDA TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
5 ilde elektrik kesintisi
YEREL

5 İLDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana Demirspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Adanaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

ADANASPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Toplu Açılış Töreni
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Akaryakıt istasyonundaki soygun girişimi davası
YEREL

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ DAVASI
Altgeçitlerde molasız mesai
YEREL

ALTGEÇİTLERDE MOLASIZ MESAİ
Akdeniz Bölgesi'nde kış
YEREL

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE KIŞ
Yol vermediği için otobüs şoförüne ateş etti
YEREL

YOL VERMEDİĞİ İÇİN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE ATEŞ ETTİ

Adana'nın 5 ilçesinde karla mücadele
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE
Adana ve Mersin için kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL

ADANA VE MERSİN İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Çelikcan: &quot;Hizmetlerimizin takdir görmesi şevkimizi artırıyor&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "HİZMETLERİMİZİN TAKDİR GÖRMESİ ŞEVKİMİZİ ARTIRIYOR"
Adana'da engelli çocuğun ölümüne ilişkin dava
YEREL

ADANA'DA ENGELLİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA
Çukurova Üniversitesi'nden teröre tepki
YEREL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ'NDEN TERÖRE TEPKİ
Elektrik borcunu yapılandıran çiftçiye son gün uyarısı
YEREL

ELEKTRİK BORCUNU YAPILANDIRAN ÇİFTÇİYE SON GÜN UYARISI
Terör saldırılarına tepkiler
YEREL

TERÖR SALDIRILARINA TEPKİLER
FETÖ &quot;hukukçu olmaya&quot; teşvik etmiş
YEREL

FETÖ "HUKUKÇU OLMAYA" TEŞVİK ETMİŞ
Başkan Çetin: &quot;Halkla iç içe olmaktan zevk alıyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇETİN: "HALKLA İÇ İÇE OLMAKTAN ZEVK ALIYORUM"
Sağlık ve tıbbi atık yönetimine siyasi ve bilimsel yaklaşım
YEREL

SAĞLIK VE TIBBİ ATIK YÖNETİMİNE SİYASİ VE BİLİMSEL YAKLAŞIM
Bebeğini öldürdüğü öne sürülen kadın beraat etti
YEREL

BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN BERAAT ETTİ