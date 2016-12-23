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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Yaşlı kadına minibüs çarptı

23 Aralık 2016 Cuma, 09:20
Yaşlı kadına minibüs çarptı
Yaşlı kadına minibüs çarptı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Mustafa Kurt
Kamera : Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın Kozcağız yolunda minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında, dolmuştan inerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına minibüs çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın Kozcağız karayolu Sütlüce Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bartın'dan dolmuşa binerek Sütlüce Köyü'nde inen ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki N.H.'ye Kozcağız istikametinden gelen M.Ö. idaresindeki minibüs çarptı. Yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(MK-RFK)

23.12.2016 09:23:31 TSI
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