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Kdz. Ereğli Ümmet Platformu'ndan Halep'e yardım kermesi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bazı dernek, vakıf ve sendikalar Halep'e yardım için ortaklaşa kermes düzenledi.

Kdz. Ereğli İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gönüllüsü Veysel Eren, 7 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile Halep'te mağdur olan Suriyeliler için kermes düzenlediklerini açıkladı. Kdz. Ereğli Yaşlılar ve Gençler Evi'nde İHH, Memur Sen, Ensar Vakfı, Özgür Der, Feda Der, Seç Der ve Kdz. Ereğli Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen kermesin üç gün süreceğini dile getiren İHH Gönüllüsü Eren, ilk vatandaşların katılımının sevindirici düzeyde olduğunu anlattı. Halep'te yaşanan insanlık dramına hiçbir Müslümanın sessiz kalmaması gerektiğini belirten Eren, duyarlı herkesi elindeki imkanlar doğrultusunda yardım etmeye çağırdı. Eren konuşmasında "Suriye genelinde özellikle Halep' e yaşanan büyük insanlık dramına sessiz kalmamak adına organize ettiğimiz kermese bismillah diyerek başladık. Halkımızın kermese ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kardeşlerimize sahip çıkma adına bu faaliyeti yapıyoruz. Tüm Ereğli halkını bu çalışmaya destek vermeye çağırıyoruz. Kermesimiz bugün itibari ile başladı. Cuma ve Cumartesi günü de devam edecek. Sabah erken saatlerde başlayacak, akşam 18.00'e kadar devam edecek. Gerek basın gerekse de diğer çalışmalarla halkımıza çağrımızı ulaştırdık. Burada topladığımız yardımları İnsani Yardım Vakfı (İHH) üzerinden bölgeye ulaştıracağız. İHH yardımın duruma göre belki çadır, belki un alacak. Belki de temel ihtiyaç, gıda maddelerini alacak. Bugün hala Halep'ten tahliyeler devam ediyor. İnsanların güvenli alanlarda yerleştirmeleri yapılırken, burada ihtiyaç duyulabilecek en temel ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılıyor. Bizim yaptığımız bir liralık yardımın bile orada çok büyük öneme sahip olduğunu, ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Şu aşamada öncelikle maddi yardım konusunda ihtiyaç var. Kişiler istedikleri herhangi bir yardım kanalı üzerinden Kızılay olabilir, İHH olabilir, bankalar olabilir. Buralardan gönderebilirler. Bizim üzerimizden gelmek isteyen vatandaşlarımızın kardeşlerimizin yardımlarını bağışlarını makbuz karşılığında kabul edebiliyoruz. Bizde buradan İHH üzerinden yardımları göndermiş olacağız" dedi.

Düzenlenen kermese katılımın yoğun olması bekleniyor.

(VK-OA-Y)



23.12.2016 09:36:07 TSI

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