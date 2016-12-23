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Bürokrat eşlerinden tedavi gören çocuklara anlamlı hediye



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu öncülüğünde Erzurum'daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan bürokrat eşleri tarafından dokunan 300 bere hastane yetkililerine, yapılan sade bir törenle teslim edildi.

Nilgün Azizoğlu törende yaptığı konuşmada, "Kampanyaya katılan hanımlara teşekkür ederek, çocuklarımızın yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bizlere, dualarımız onlarla beraber, büyük bir sevgi ve gayretle örülen bu bereler bu soğuk kış günlerinde gönüllerde umarım ki mutluluk ve huzur yaratır. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine bundan böyle de Erzurumlu hanımlarla beraber katkı sunmaya devam edileceğini ifade ederek örülen bereleri ve oyuncakları hastane yetkililerine teslim etti. Başta İl Jandarma Komutanının eşi, subay ve astsubay eşleri olmak üzere, diğer kamu kuruluşlarında görev yapan Kamu görevlilerinin eşleri tarafından kısa bir sürede örülen bereler Öğretmenevi'nde gözlerde mutluluk ve sevinç gözyaşlarıyla birlikte çok duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Bu projeye katkı sağlayan hanımefendiler, güzel ve anlamlı bir faaliyete katkı sağlamış olmanın mutluluğunu yaşadılar" diye konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



23.12.2016 09:39:35 TSI

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