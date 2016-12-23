23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bürokrat eşlerinden tedavi gören çocuklara anlamlı hediye

23 Aralık 2016 Cuma, 09:35
Bürokrat eşlerinden tedavi gören çocuklara anlamlı hediye
Bürokrat eşlerinden tedavi gören çocuklara anlamlı hediye

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu öncülüğünde Erzurum'daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan bürokrat eşleri tarafından dokunan 300 bere hastane yetkililerine, yapılan sade bir törenle teslim edildi.
Nilgün Azizoğlu törende yaptığı konuşmada, "Kampanyaya katılan hanımlara teşekkür ederek, çocuklarımızın yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bizlere, dualarımız onlarla beraber, büyük bir sevgi ve gayretle örülen bu bereler bu soğuk kış günlerinde gönüllerde umarım ki mutluluk ve huzur yaratır. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine bundan böyle de Erzurumlu hanımlarla beraber katkı sunmaya devam edileceğini ifade ederek örülen bereleri ve oyuncakları hastane yetkililerine teslim etti. Başta İl Jandarma Komutanının eşi, subay ve astsubay eşleri olmak üzere, diğer kamu kuruluşlarında görev yapan Kamu görevlilerinin eşleri tarafından kısa bir sürede örülen bereler Öğretmenevi'nde gözlerde mutluluk ve sevinç gözyaşlarıyla birlikte çok duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Bu projeye katkı sağlayan hanımefendiler, güzel ve anlamlı bir faaliyete katkı sağlamış olmanın mutluluğunu yaşadılar" diye konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

23.12.2016 09:39:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Azizoğlu'nun eşinin hasta çocukları ziyareti
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NUN EŞİNİN HASTA ÇOCUKLARI ZİYARETİ
Dr. Özgönül: &quot;Bütün diyetler terk edilmeli&quot;
YEREL

DR. ÖZGÖNÜL: "BÜTÜN DİYETLER TERK EDİLMELİ"
102. yılında Sarıkamış Şehitleri için izci yürüyüşü
YEREL

102. YILINDA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN İZCİ YÜRÜYÜŞÜ
Öğrencilere FETÖ elebaşı Gülen'in kitaplarını kaynak göstermişler
YEREL

ÖĞRENCİLERE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN KİTAPLARINI KAYNAK GÖSTERMİŞLER
Komutanlar, &quot;15 Temmuz&quot;u anlattı
YEREL

KOMUTANLAR, "15 TEMMUZ"U ANLATTI
Kaymakam Öz'den Başkan Orhan'a veda ziyareti
YEREL

KAYMAKAM ÖZ'DEN BAŞKAN ORHAN'A VEDA ZİYARETİ
Akil gençler &quot;Efe&quot; dedi
YEREL

AKİL GENÇLER "EFE" DEDİ
Doğum ağrılarına dikkat
YEREL

DOĞUM AĞRILARINA DİKKAT
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA

Oltu Çayı buz tuttu
YEREL

OLTU ÇAYI BUZ TUTTU
&quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Kılıç'tan CHP milletvekillerine mektup
YEREL

KILIÇ'TAN CHP MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

Terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDIĞI İDDİASI
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kayak: FIS Anatolian Cup
YEREL

KAYAK: FIS ANATOLİAN CUP

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreni
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Başkan Kılıç, &quot;Bu işin peşini bırakmayacağım&quot;
YEREL

BAŞKAN KILIÇ, "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Yüksel; &quot;Erzurum'un tarım potansiyelini harekete geçirmeliyiz&quot;
YEREL

YÜKSEL; "ERZURUM'UN TARIM POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ"
Kara kışa aldırmadan hastalara şifa oldular
YEREL

KARA KIŞA ALDIRMADAN HASTALARA ŞİFA OLDULAR
MÜSİAD'dan organik tarımcılara müjde
YEREL

MÜSİAD'DAN ORGANİK TARIMCILARA MÜJDE
Aksakallı ve Bilkent Tiyatro topluluğu Berlin'de Erzurum'u temsil etti
YEREL

AKSAKALLI VE BİLKENT TİYATRO TOPLULUĞU BERLİN'DE ERZURUM'U TEMSİL ETTİ
Erzurum'da emniyet binasına &quot;roketatarlı saldırı&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA EMNİYET BİNASINA "ROKETATARLI SALDIRI" DAVASI
Bilkentli çocuklar Hayır Çarşısı'nı gezdi
YEREL

BİLKENTLİ ÇOCUKLAR HAYIR ÇARŞISI'NI GEZDİ