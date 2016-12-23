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Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Döşemealtı: 09.00-12.00 Kovanlık, Ilıca, Camili, Ekşili, Killik, Karaveliler ve Ahırtaş Mahallelerinin tamamı ile Dağbeli, Bademağacı, Akkoç ve Burdur ili Bucak İlçesine bağlı Karaot Köyü

Muratpaşa: 09.00-19.00 Kızıltoprak Mahallesi

Kepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri

Kepez: 09.00-13.00 Varsak Şelale, Altıayak ve Varsak Esentepe Mahalleleri

Kepez: 09.00-18.00 Göçerler, Çamlıbel, Fatih, Kepezaltı, Santral, Ünsal, Şafak, Yeşilyurt, Gülveren, Ahatlı, Yenidoğan, Uncalı, Molla Yusuf, Siteler, Bahtılı, Duraliler ve Aşağı Karaman Mahalleleri

Konyaaltı: 09.00-18.00 Toros ve Öğretmenevleri Mahallelerinin bir kısmı ile Atatürk Bulvarı

Alanya: 09.00-13.00 B. Hasbahçe Mamadi Mevkii, Ticaret Lisesi Civarları, Cikcilli Fığla ve K. Hasbahçe Mahalleleri

Kaş: 10.00-19.00 Kalkan Mahallesi, Köy İçi, Taş Başı, Liman ve Sarıbelen Yurtiçi mevkii

Kaş: 12.00-16.00 Üzümlü, İslamlar, İkizce, Bezirgan, Sarıbelen ve Hacıoğlan Mahalleleri

Kemer: 09.00-16.00 Ovacık Mahallesi Mezarlık, Soğucaksu, Somakseniri, Çağba Evleri, Deveciler Mahallesi, Yayla Kuzdere, Dörtçam Gediği, Çataltaş Mevki, Mızır Mahallesi, Güneşli Mahallesi

Kemer: 09.00-17.00 Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı, 101, 106, 109,110 Sokakları

Manavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi

Korkuteli: 08.30-17.30 Yeşilyayla ve Uzunoluk Mahalleleri ile Yeni Hal Civarı, Sanayi Sitesi Civarı, Yem Sanayi Civarı ve Şemik Tepesi Civarı

Kumluca: 10.00-14.00 Karşıyaka Mahallesi, Gücük ve Camıkırığı Mevkii

(SÇ-SÇ-Y)



23.12.2016 09:39:30 TSI

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