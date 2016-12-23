23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayram'dan derece sözü

23 Aralık 2016 Cuma, 09:39
Bayram'dan derece sözü
Bayram'dan derece sözü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Atletizm branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil eden Ahmet Bayram, 81. kez düzenlenecek olan Büyük Atatürk Koşusu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Katıldığı her yarıştan dereceyle dönerek Manisalıları gururlandıran Ahmet Bayram, Büyük Atatürk Koşusu'nda da Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek madalya sözü verdi.
Ülkemizde düzenlenen önemli spor organizasyonlarından biri olan Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Salı günü 81. kez düzenlenecek. Bursa'da gerçekleştirilecek olan bu zorlu yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarılı sporcusu Ahmet Bayram temsil edecek. Maratonda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren yeşil-beyazlı sporcu, Bursa'da yapılacak olan Büyük Atatürk Koşusu'nda derece sözü verdi.
Zorlu maratonda genel klasmanda birinciliği hedeflediğini belirten Ahmet Bayram, "Büyük Atatürk Koşusunda kulübümüzü ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceğim. 2014 yılında da katıldığım Büyük Atatürk Koşusunda genel klasmanda birincilik kazanmıştım. Hedef yine aynı. Genel klasmanda birincilik kazanarak Manisa'ya dönmeyi amaçlıyorum" dedi.
Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Büyük Atatürk Koşusunda Ahmet Bayram'a başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Maraton sporunda kulübümüzü temsil eden Ahmet Bayram'ın, Büyük Atatürk Korusu'ndan dereceyle döneceğine inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına Ahmet Bayram'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
(SC-Y)

23.12.2016 09:43:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Salihli MHP'den Kaymakam Çelenkoğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

SALİHLİ MHP'DEN KAYMAKAM ÇELENKOĞLU'NA 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Kayda üniversiteli gençleri ağırladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİ AĞIRLADI
Dağda mahsur kalan keçi operasyonla kurtarıldı
YEREL

DAĞDA MAHSUR KALAN KEÇİ OPERASYONLA KURTARILDI
Turgutlu'da Kudüs ve Mescid-i Aksa semineri
YEREL

TURGUTLU'DA KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA SEMİNERİ

Karla mücadele ekipleri alarmda
YEREL

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ ALARMDA
Vali Güvençer'e AFAD'tan brifing
YEREL

VALİ GÜVENÇER'E AFAD'TAN BRİFİNG
Alaşehir Gençlik Merkezinde sona gelindi
YEREL

ALAŞEHİR GENÇLİK MERKEZİNDE SONA GELİNDİ
Yeşilova yolu artık daha güvenli
YEREL

YEŞİLOVA YOLU ARTIK DAHA GÜVENLİ
Muhtardan MASKİ'ye teşekkür
YEREL

MUHTARDAN MASKİ'YE TEŞEKKÜR
Akhisar'da dereler temizleniyor
YEREL

AKHİSAR'DA DERELER TEMİZLENİYOR
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Manisa'da yangın
YEREL

MANİSA'DA YANGIN
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Direksiyon hakimiyeti kaybetti şarampole uçtu
YEREL

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBETTİ ŞARAMPOLE UÇTU
Amatör futbolcunun hakeme yumruk atması
YEREL

AMATÖR FUTBOLCUNUN HAKEME YUMRUK ATMASI
Salihli'den Halep'e yardım
YEREL

SALİHLİ'DEN HALEP'E YARDIM
Akhisar Belediyespor kupada zirvede
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR KUPADA ZİRVEDE
Bileklik sattı, gelirini Halep'e bağışladı
YEREL

BİLEKLİK SATTI, GELİRİNİ HALEP'E BAĞIŞLADI
Selendi'de şehitler için lokma hayrı
YEREL

SELENDİ'DE ŞEHİTLER İÇİN LOKMA HAYRI
Alaşehir'in otobüs terminali çalışmaları devam ediyor
YEREL

ALAŞEHİR'İN OTOBÜS TERMİNALİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Üniversite öğrencilerinden şehitleri anma programı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI
Manisa'da fırtına
YEREL

MANİSA'DA FIRTINA
MCBÜ'de spor tesisleri açıldı
YEREL

MCBÜ'DE SPOR TESİSLERİ AÇILDI
Okul bahçesine &quot;Şehitler Çeşmesi&quot; açıldı
YEREL

OKUL BAHÇESİNE "ŞEHİTLER ÇEŞMESİ" AÇILDI