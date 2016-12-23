YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Didim'de bir saha daha satışa çıkardı

Didim'de bir saha daha satışa çıkardı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Didim'de Altınkum Mahallesinde yer alan 1939 ada 4 parsel'i, satışa çıkardı.



Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ve "Pazarlık Usulü" uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirecek. Bu kapsamda Didim Altınkum Mahallesinde bulunan 1939 ada 4 parsel'deki 7.509,81 m2'lik yer özelleştirme için ilana çıktı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi sitesinde yer alan ilanda 550 TL geçici teminat ücreti, 300 TL ihale şartname ücreti isteniyor. İlan için son başvuru tarihinin 3 Şubat 2017 tarihi olduğu belirtildi.

Özelleştirmeye çıkılacak yerin ise Altınkum Yalı Caddesinde Yedi Emin otoparkının arkasındaki alanın olduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi başkanlığı Altınkum mahallesindeki 1020 parsel'i özelleştirme kalkmasının ardından ilçede tepkiler oluşmuş ve sivil toplum ile belediye konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

(MB-Y)



23.12.2016 10:03:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER