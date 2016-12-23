YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Umurlu'da Okullar Şehitler İçin Meydan'da Milli Bilinç Dersi İşledi

Umurlu'da Okullar Şehitler İçin Meydan'da Milli Bilinç Dersi İşledi

- Şehitler İçin Hayır Yapılıp Polis Merkezi Ziyaret Edildi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Türkiye'de yaşanan hain terör olaylarına tepkiler artarak devam ederken güvenlik güçlerine moral ve motivasyon ziyaretleri sürüyor. Aydın Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi'ndeki öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Bilinç Dersi işledi.

Gönüllüler ve veliler tarafından sağlanan katkılarla şehir meydanında şehitlerin ruhuna hayır yemeği düzenlendi. Yemekle birlikte hatim ve mevlit okundu. Milli bilincin yanında Çanakkale Ruhu'nun da işlendiği etkinlikte Polis Merkezi önünde gerçekleştirilen hayır yemeğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Polis amcaları ile dua eden öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin rehberliğinde polis merkezine ziyaret ettiler. Polislere karanfil verip başsağlığı dileyen öğrenciler 'Polisimizin Yanındayız' mesajı verdiler.

(İK)



23.12.2016 10:05:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER