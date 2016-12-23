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Öğrenci ve öğretmenlere afet bilinci eğitimi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere Temel Afet Bilinci eğitimi verildi.

AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Çorlu Havuzlar Ortaokulu, Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine Temel Afet Bilinci eğitimi verildi.

250 öğrenci ve 8 öğretmenin katıldığı eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca AFAD ekibi tarafından okulların yangın tedbirleri ile ilgili genel değerlendirmeler yapıldı.

(HLD-MEF-Y)



23.12.2016 10:12:58 TSI

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