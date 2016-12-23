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Kan bağışında kendi rekorlarını kırdılar

23 Aralık 2016 Cuma, 10:11
Kan bağışında kendi rekorlarını kırdılar
Kan bağışında kendi rekorlarını kırdılar
- Geçen yıl 399 ünite kan bağışı toplayan TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi, bu yıl sayıyı 422'ye çıkardı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türk Kızılayı'nın Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Kan Bağışçılarının Temini Projesi" kapsamında geçtiğimiz yıl düzenledikleri kampanya ile 399 ünite kan toplayan TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu yıl kendi rekorlarını kırarak 422 ünite kan topladı.
Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamının güvenli ve sürekli bağışçılardan karşılanması amacıyla yürütülen kampanyaya Adana'daki okulların desteği sürüyor.
Öğrencilerin kan bağışı konusunda eğitilmesini, bu yolla velilere de ulaşılmasını hedefleyen proje çerçevesinde her geçen gün yeni bir çalışmaya imza atan Türk Kızılayı Adana Şubesi, TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi ile birlikte kan bağışı etkinliği düzenledi.
Okul müdürü Ahmet Özer Şahin koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe; Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Geçtiğimiz yıl başarılı bir bağış kampanyası ile 399 ünite kan toplayarak okullar arasında rekor kıran TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi, bu yıl da kendi rekorunu kırıp, 422 ünite kan bağışı topladı. Ailelerini okula davet ederek kan bağışında bulunmalarını sağlayan öğrenciler, kendi aralarında da büyük bir rekabet halinde bu çalışmayı yürüttü. Etkinlikte velilerin yanı sıra öğretmenler de kan bağışında bulundu.

Eğitimler kan bağışını artırıyor
TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Özer Şahin, öğrencilerin kan bağışı konusunu sahiplenip, büyük bir duyarlılıkla bunun önemini ailelerine aktararak, bağışta bulunmalarını sağlamalarının çok anlamlı olduğunu söyledi. Şahin, "Aynı çalışmayı her yıl yaparak tüm öğrencilerimizi 'gönüllü ve bilinçli kan bağışçısı' olarak mezun etmek bizim hedefimiz. Okul, akademik başarının yanında içinde yaşadığı toplumun, insanlığın tüm duyarlılıklarını öğrenciye aktarmalı, yaşama dönüşen bilgilerle öğrenciyi donatmalı diye düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk Kızılayı'nın tüm çalışmaları da okulumuz için önem taşımaktadır" dedi.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da etkinlikte yaptığı konuşmada kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan bağışları ile ilgili çalışmalarımız, hastaları ve yakınlarını mağdur etmeme adına, yüksek stokla çalışma üzerine kurgulanmıştır. Geçmişte yapılan eğitimlerimizin, bilinçlendirme çalışmalarımızın başarıya ulaştığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu hedefimizi gerçekleştirmede bizlere destek olan değerli eğitimcilerimize, öğrencilerini konu ile ilgili bilinçlendirmek adına gösterdikleri çabadan dolayı kutluyorum" diye konuştu.
Etkinlik sonunda Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Özer Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.
(UMT-Y)

23.12.2016 10:15:25 TSI
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