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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:17
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi.
Biyolojik Çeşitliliğin Önemi ve Tabiatın Korunması kapsamında gerçekleştirilen eğitimler öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Lüleburgaz'da gerçekleşen eğitimde biyolojik çeşitliliğin önemi, korunan alanlarımızın tanıtımı, hayvan sevgisi, sokak hayvanlarının ve tabiatın korunması konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.
(KA-MEF-Y)

23.12.2016 10:19:12 TSI
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