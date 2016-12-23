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Milas THK 225 bin bağış topladı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Türk Hava Kurumu Milas Şube Başkanı Demirkol, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 225 bin bağış toplandığını ve elde edilen gelirlerin yardım amaçlı kuruluşlara dağıtılacağını söyledi.

Türk Hava Kurumu Milas Şubesi'nin 40 yıllık Başkanı Ahmet Faik Demirkol, geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı'nda Milas merkez ve kırsal mahallelerden 225 bin bağış ve 12 bin deri toplandığını kaydetti.

Kendisinin 91 yaşında ve 40 yıldır Türk Hava Kurumunda hizmet verdiğini aktaran Demirkol, THK'nın bu yıl da fitre-zekât ve kurban derisi toplamada ön planda olduğunu dile getirdi. Toplama işlemlerine katkıları nedeniyle kurumlara teşekkür eden Demirkol, kurum saymanı Cemal Çetin'in de bayram süresi boyunca gece gündüz çalışarak işlemleri takip etmesinin kendini mutlu ettiğini anlattı.

"Milaslı hemşerilerime ayrı teşekkür ediyorum" diyen Demirkol, geçen yıla oranla fitre-zekât ve kurban derisinde artış sağlandığını belirtti.

Buna göre THK 2016 Ramazan Bayramı'nda Milas genelinde 162 bin lira fitre, 17 bin lira bağış ve 46 bin 266 lira deri parası olduğunu ve toplamda 225 bin 266 lira bağış aldıklarını açıkladı.

2016 Kurban Bayramı'nda Milas genelinde 7 bin 50 koyun, 4 bin 800 keçi, 120 adet de büyükbaş derisi olmak üzere toplamda 12 bin deri aldıklarını söyledi.

Demirkol, bağışlardan ve deri satışlarından elde edilen gelirin Türk Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenen oranla yardım amaçlı sivil toplum ve kamu kuruluşlarına dağıtılacağını hatırlattı.

(DL-MB-Y)



23.12.2016 10:22:43 TSI

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