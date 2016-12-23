23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin'de elektrik kesintisi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:23
Mardin'de elektrik kesintisi

MARDİN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin'de fider bazlı yapılacak olan bakım onarım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulamasına gidileceğini duyurarak vatandaşların tedbir alması istendi.
Daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla yapılacak olan kesintiler fider bazlı olarak yapılacak olup kesintiden etkilenecek fiderler ise şöyle: saat 10:00- 11:00 arası f-10 dikmen 2h04, f3 sultanköy, f2 mazıdağı koy, f16 halkalı, f15 bozhöyük, f4 geçit, f16 akalın, f9 haramitepe, f17 kanatlı, f5 arıklı, f8 boğaziye 1h05, f6 yayıklı, f7 çadırlı, f1 çetinler, f1 yağmur, f15 akarsu, f14 girmeli, f6 durakbaşı, f4 trt çınar. Saat 11:00-12:00 arası f-10 dikmen 2h04, f3 sultanköy, f2 mazıdağı köy, f16 halkalı, f5 sancarlı, f3 derik, f3 akıncı, f1 ortaköy, f11 gökçe, f14 girmeli, f6 durakbaşı, f15 akarsu, f1 yağmur, f4 trt çınar. Saat 12:00-13:00 arası f18 atlı, f7 konuklu 1h06, f12 alakuş 2h06, f10 köseveli, f13 yumurcak, f1 üçyol, f11 kocatepe, f11 kırkkuyu 2h05, f19 konak, f16 denktaş, f14 alanlı, f9 ulaşlı 1h04, f6 taşlıca 1h07, f2 başak, f12 karaburun, f13 ofis 2h07, f4 akdoğan. Saat 13:00-14:00 arası f18 atlı, f7 konuklu 1h06, f12 alakuş 2h06, f10 koseveli, f13 yumurcak, f1 üçyol, f11 kocatepe, f11 kırkkuyu 2h05, f19 konak, f16 denktaş, f14 alanlı, f9 ulaşlı 1h04, f6 taşlıca 1h07, f2 basak, f12 karaburun, f13 ofis 2h07, f4 akdoğan. Saat 14:00-15:00 arası f15 bozhöyük, f4 geçit, f16 akalın, f9 haramitepe, f17 kanatlı, f5 arıklı, f8 boğaziye 1h05, f6 yayıklı, f7 çadırlı, f1 çetinler, f3 derik, f3 akıncı, f1 ortaköy.
Fider bazlı yapılacak olan kesintilerin, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla biteceği bildirildi.
(İHA-MP-Y)

23.12.2016 10:27:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

DİKA'dan gazetecilere ziyaret
YEREL

DİKA'DAN GAZETECİLERE ZİYARET
Mardin'de terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONU

Mardin'de kronik hastalıklara dikkat çekildi
YEREL

MARDİN'DE KRONİK HASTALIKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Nusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL

NUSAYBİN'DE BİR MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
&quot;Derikli çocukları güldürmek için oyun parklarımızla geleceğiz&quot;
YEREL

"DERİKLİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRMEK İÇİN OYUN PARKLARIMIZLA GELECEĞİZ"
Nusaybin'de SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
YEREL

NUSAYBİN'DE SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMİ YAPILDI
Mardin'de &quot;AK Parti Siyaset Akademisi&quot; sona erdi
YEREL

MARDİN'DE "AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ" SONA ERDİ
Kızıltepe Ticaret Borsası
YEREL

KIZILTEPE TİCARET BORSASI
Mardin'de 103 bekçi göreve başladı
YEREL

MARDİN'DE 103 BEKÇİ GÖREVE BAŞLADI

Mardin merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MARDİN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Mardin'de &quot;Huzur ve Kardeşlik&quot; mitingi düzenlenecek
YEREL

MARDİN'DE "HUZUR VE KARDEŞLİK" MİTİNGİ DÜZENLENECEK

Mardin'de 103 bekçi göreve başladı
YEREL

MARDİN'DE 103 BEKÇİ GÖREVE BAŞLADI
Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 tutuklama
YEREL

MARDİN'DE SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 7 TUTUKLAMA