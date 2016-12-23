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Mardin'de elektrik kesintisi



MARDİN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin'de fider bazlı yapılacak olan bakım onarım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulamasına gidileceğini duyurarak vatandaşların tedbir alması istendi.

Daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla yapılacak olan kesintiler fider bazlı olarak yapılacak olup kesintiden etkilenecek fiderler ise şöyle: saat 10:00- 11:00 arası f-10 dikmen 2h04, f3 sultanköy, f2 mazıdağı koy, f16 halkalı, f15 bozhöyük, f4 geçit, f16 akalın, f9 haramitepe, f17 kanatlı, f5 arıklı, f8 boğaziye 1h05, f6 yayıklı, f7 çadırlı, f1 çetinler, f1 yağmur, f15 akarsu, f14 girmeli, f6 durakbaşı, f4 trt çınar. Saat 11:00-12:00 arası f-10 dikmen 2h04, f3 sultanköy, f2 mazıdağı köy, f16 halkalı, f5 sancarlı, f3 derik, f3 akıncı, f1 ortaköy, f11 gökçe, f14 girmeli, f6 durakbaşı, f15 akarsu, f1 yağmur, f4 trt çınar. Saat 12:00-13:00 arası f18 atlı, f7 konuklu 1h06, f12 alakuş 2h06, f10 köseveli, f13 yumurcak, f1 üçyol, f11 kocatepe, f11 kırkkuyu 2h05, f19 konak, f16 denktaş, f14 alanlı, f9 ulaşlı 1h04, f6 taşlıca 1h07, f2 başak, f12 karaburun, f13 ofis 2h07, f4 akdoğan. Saat 13:00-14:00 arası f18 atlı, f7 konuklu 1h06, f12 alakuş 2h06, f10 koseveli, f13 yumurcak, f1 üçyol, f11 kocatepe, f11 kırkkuyu 2h05, f19 konak, f16 denktaş, f14 alanlı, f9 ulaşlı 1h04, f6 taşlıca 1h07, f2 basak, f12 karaburun, f13 ofis 2h07, f4 akdoğan. Saat 14:00-15:00 arası f15 bozhöyük, f4 geçit, f16 akalın, f9 haramitepe, f17 kanatlı, f5 arıklı, f8 boğaziye 1h05, f6 yayıklı, f7 çadırlı, f1 çetinler, f3 derik, f3 akıncı, f1 ortaköy.

Fider bazlı yapılacak olan kesintilerin, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla biteceği bildirildi.

(İHA-MP-Y)



23.12.2016 10:27:10 TSI

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