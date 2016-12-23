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Kütahya'da 'enfeksiyon kontrol tedbirleri' eğitimi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:37
Kütahya'da 'enfeksiyon kontrol tedbirleri' eğitimi
Kütahya'da 'enfeksiyon kontrol tedbirleri' eğitimi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da faaliyet gösteren kamu ve özel diyaliz merkezlerinde çalışan tüm personele enfeksiyon kontrol tedbirleri eğitimi verildi.
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda 4 grup halinde verilen eğitime, özel diyaliz merkezleri çalışanları ile Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı çalışanları katıldı.
Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı ve DPÜ Kütahya Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Sabahattin Altıntaş, yaptığı konuşmada, "Hastane enfeksiyonları hem hasta, hem çalışan, hem de hastane açısından önemlidir. Özellikle herhangi bir nedenle hastaneye yatan hastaya, yatış esnasında bir enfeksiyonun gelişmemesi için hastanın hastaneye yatışından taburcu oluşuna kadar dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir hastanın, hastanede yatış esnasında yaptığımız herhangi bir uygulamaya bağlı, ortamdan kaynaklanan veya başka bir hastadan aktarma nedeniyle o hastaya bulaşan enfeksiyon çok ciddi problemlere yol açabilir. Hastanın hastanede yatış süresi uzar, tedavi maliyetleri artar, mortaliteyi arttırabilir.Bu durum sürekli hastaneye gelen hastalıklarda riski daha da arttırıyor. Diyaliz hastaları da haftada 3 kez hastaneye geliyor. Sadece diyalize değil, diğer sağlık problemleri nedeniyle hastanenin birçok birimlerine uğramaktadırlar. Bu hastalar, maalesef diğer günübirlik muayeneye gelen hastalara göre daha fazla enfeksiyon riskine maruz kalıyor.Bu nedenle diyalize giren hastaların enfeksiyonlardan korunabilmesi için diyaliz ünitelerinde çalışanların daha da dikkatli olmaları gerekir. Diyaliz çalışanları hastalara enfeksiyon bulanmasını engellemek için alınması gereken önlemler, uygulamalar esnasında dikakt etmeleri gereken konular hakkında bilgi sahibi olmalı, bilgileri zaman zaman güncellenmelidir. Diyaliz Ünitelerinde mutlaka ortamdaki enfeksiyon kaynakları açısından almamız gereken tedbirleri alıyoruz ama zaman içerisinde aynı uygulamalar yapıldığından dikkat edilmesi gereken bazı konular göz ardı edebiliyor.Bu eğitimle çalışanların enfeksiyona karşı dikkatini çekme ve bilgilerin güncellenmesi hedeflenmektedir. Burada alacağımız bilgileri diyaliz hastalarına da aktararak, enfeksiyon konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğini onlara anlatıp; el hijyeni ve kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyız. Ayrıca nasıl ilaç kullanmaları ve beslenmeleri konusunda da bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Bu bilgilendirme hastalarımıza faydası olduğu gibi, sağlık çalışanının da işini kolaylaştıracaktır. Onların sağlık problemleri azalırken bizlerin karşılaşacağı problemlerde azalacak ve korunmamız kolaylaşacaktır" dedi.
Eğitimde, DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Erim Gülcan Diyaliz Hastalarında Enfeksiyon, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Duru Mıstanoğlu Özatağ, 'Hemodiyaliz ünitelerinde
çalışan ve işyeri güvenliği ile Aşılama', DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Hemşire Safiye Uz, 'Diyaliz Ünitelerinde Bulaş ve Bulaş Yolları', Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yurdagül Yeşilyurt, 'Standartlar Önlemler ve İzolasyon Önlemleri' konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. (EFE)

23.12.2016 10:40:18 TSI
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