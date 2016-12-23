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ESKÜDER'in 2. Olağan Genel Kurulu

- Başkan Durusu güven tazeledi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kültür Sanat Derneği'nin (ESKÜSDER) 2. Olağan Genel Kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Koltuklu Salon'da üyelerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan genel kurulda mevcut Başkan Gazi Durusu, güven tazeledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu açık oyla ve oy birliği ile seçildi. Yeni yönetim kurulu asil üyeliklere, Gazi Durusu, Güler Yılmaz, Erol Aycan, Hatice Kazmacı ve Fatma yanık seçildi. Yeni denetleme kurulu asil üyeliklerine ise, Selçuk Önk, Ali Osman Ballık ve Mehmet Korkmaz seçildi.

Yeniden başkan olan Gazi Durusu, yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçı dostlarım; Eskişehir'de kültür ve sanat alanında yaptığımız çalışmalarla, Eskişehir'in kültür ve sanatına gönüllü birer nefer oluyoruz. Eskişehir'in renkleri ile ESKÜDER'de el ele sloganımızla 'az laf, çok iş' diyerek daima iş üretmeye hazırız" dedi.

(İHA-Y)



23.12.2016 10:46:03 TSI

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