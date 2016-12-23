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Mersin'deki TOKİ projeleri masaya yatırıldı



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MERSİN (İHA) - Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'deki TOKİ projelerinin bin an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin ilk olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ'nin Mersin ve ilçelerinde inşa edeceği konutlara yönelik projeler, Kalkınma Bakanı Elvan başkanlığında Ankara'da düzenlenen toplantıyla ele alındı. Toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, CHP Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, MHP Milletvekili Baki Şimşek ile TOKİ Başkanı Ergün Turan ve ekibi katıldı

TOKİ Başkanı Turan'ın, Mersin'deki TOKİ projelerinde gelinen aşama ile ilgili bir sunum yaptığı toplantıda, projelerin önündeki engeller görüşülerek, çözüm önerileri konuşuldu.

Bakan Elvan, toplantıda yaptığı konuşmada, projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sorunların çözümü için gereken tüm çalışmayı yapacaklarını ifade etti. Projelerin ve projeye ilişkin süreçlerin takipçisi olduğunun altını çizen Elvan, Mersin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilk olarak Çay Mahallesi'ndeki projenin ele alınması gerektiğini ve TOKİ ekibinin en kısa sürede bu konuyla ilgili olarak Mersin'deki yerel dinamiklerle bir araya geleceğini söyledi. Mersin Merkez'de ve Tarsus ilçesinde emeklilere yönelik yapılacak olan konutların yer belirleme çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Elvan, Aydıncık ve Gülnar ilçelerindeki TOKİ çalışmalarının da hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

(KYM-Y)



23.12.2016 10:45:23 TSI

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