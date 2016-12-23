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Milas'ta AKUT gönüllüleri eğitime başladı

23 Aralık 2016 Cuma, 10:46
Milas'ta AKUT gönüllüleri eğitime başladı
Milas'ta AKUT gönüllüleri eğitime başladı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, AKUT Milas Birimine yeni katılan gönüllülere yürüyüş kurallarını anlattı.

Her hafta çarşamba günü farklı alanlarda yapılan teori ve uygulama eğitimlerinde, AKUT gönüllülerinin kurtarma operasyonlarına hazırlanması amaçlanıyor.
Doğada arama kurtarma, depremde arama kurtarma, teknik dağ arama kurtarma,akarsu ve sel kurtarma, orman yangını konularındaprofesyonelçalışmalarla can kurtaran AKUT, Milas'taki yeni gönüllülerine yürüyüş eğitimi verdi.
AKUT Milas Birimi'nin toplantı salonunda yeni gönüllülerle bir araya gelen AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu ve AKUT Milas Birimi Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Nergiz, öncelikle AKUT'un çalışma prensiplerini ve faaliyetlerini anlattı.
Bir AKUT gönüllüsünün aldığı eğitimlerin önemine dikkat çeken Uslu, can kurtardıkları için hata yapma şanslarının olmadığına vurgu yaptı.
Daha sonra yürüyüş kurallarına ilişkin bir sunum gerçekleştiren Uslu, yürüyüş faaliyetinin basite alınmaması gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Doğa hata kabul etmez ve yaptığınız hataların bedelini bazen canınızla ödersiniz. Bu nedenle doğayı iyi tanımak gerekir ve doğadaki faaliyetlerde temkinli olunmalı! Yürüyüşte ve diğer faaliyetlerde en önemli noktayı düzenin sağlanması oluşturuyor. Yürüyüş esnasında ekibin en tecrübeli kişisi en öne geçer ve tek sıra halinde yürünür. Ekip başının görevi, yürüyüş rotasını belirlemek, yürüyüş temposunu ayarlamak, molaların sıklığını ve uzunluğunu belirlemek, yürüyüş sırasında alınması gereken kararları almaktır. Ekip başının hemen arkasında ekinin en tecrübesiz yada yavaş elemanı yer alır. Ekibin en sonunda ise yine tecrübeli ve artçı dediğimiz kişi yer alır. Yürüyüş esnasında ekip başının talimatlarına uymak, ahengi bozmamak çok önemlidir."
AKUT'un eğitimlerine yoğun bir katılım gösteren gönüllülerin, temel alanlardaki teori eğitimlerinin ardından doğaya çıkarak uygulamalı eğitimlere alınacağı kaydedildi.
(DL-MB-Y)

23.12.2016 10:49:23 TSI
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