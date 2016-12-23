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Büyükşehir'den, STK'lara mevzuat eğitimi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:48
Büyükşehir'den, STK'lara mevzuat eğitimi

ANKARA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Gelişim Eğitimi" seminerine katılan Cami Yardımlaşma ve Yaşatma Dernekleri başkanlarına sertifika verildi.
Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı tarafından, sivil toplum kuruluşlarını mevzuat yönünden desteklemek, karşılaştıkları sorunlara çözüm getirmek amacıyla, dernek yöneticilerin için düzenlenen seminerin sertifika dağıtım törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, katılımcılara, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Balcı, 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin kapanışında yaptığı konuşmada, Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği bu eğitim çalışmasıyla hem dernek yöneticilerinin yasal mevzuatları öğrenmelerinin amaçlandığını, hem de kaynaşmaya vesile olacak bir ortamın oluşmasının sağlandığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman sivil soplum kuruluşlarının yanında olduğunu anlatan Asım Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece bu yıl içinde 457 adet sivil toplum kuruluşlarına yönelik hizmet verdik. 11 adet eğitim semineri düzenledik. 1131 muhtarlarımızın çeşitli ihtiyaçlarına yönelik hizmet gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 1328 tane muhtarlık, 10 bin 700 tane dernek, 792 tane vakıf, 136 tane de oda ve meslek kuruluşu var. Bu tür hizmetlerimizin artarak devam etmesini sağlayacağız."
Asım Balcı, daha sonra programa katılan cami yardımlaşma ve yaşatma dernekleri başkanlarına katılım sertifikalarını verdi.
(BC-ÖK-Y)

23.12.2016 10:51:44 TSI
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