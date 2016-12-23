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6 yaşındaki ressam Lodos'tan örnek hareket



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Haber : Suat Salgın

Kamera : Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 yaşındaki ressam Lodos Tacir ilk kişisel resim sergisinin tüm gelirini; yaklaşık bir ay önce ilçede yaşanan sel afetinden zarar gören vatandaşlara bağışladı.

Cunda Adası'ndaki Veysel Nargile Salonu'nda organize edilen serginin açılışında; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, minik Lodos'un resim eğitimini birlikte gördüğü sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaşlar hazır bulundu.

Resim Öğretmeni Ata Mahmut Altınok'un öncülüğünde yaklaşık 6 aydan bu yana eğitim gören Lodos'un ilk kişisel resim sergisindeki gelirin tamamını sel afetinden zarar görenlere bağışlamak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'ne vereceği öğrenildi.

Anne Ülkü Tacir, oğlunun ilçenin tanınmış resim öğretmeni Ata Mahmut Altınok ile 6 aydan bu yana resim çizdiğini anlattı.

Minik Lodos'un kreşe gittiği yıllarda da resim yaptığını ifade eden Ülkü Tacir, "Oğlum, ressam bir komşumuzun sergisine gittiğinde de çizim yapmaktan keyif alıyordu. Onun aracılığı ile Ata hocamızla birlikte resim yapıyorlar. Oğlumun açtığı ilk kişisel sergiden elde edilecek gelirin sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'ne teslim edilecek olması bizim için büyük bir gururdur. Lodos; Ayvalık'ta yaşanılan sel felaketinde yaşanılanları televizyonlarda izlemişti. Bizde bu serginin açılış aşamasındayken oğlum bu sergiden elde edilecek gelirin sel afetzedeleri ve ihtiyaç sahibi insanlara bağışlanmasını istedi. Bizde öyle yaptık. Çok mutluyuz. 6 yaşındaki oğlumuza ailesi olarak her konuda her zaman desteğiz" dedi.

Lodos'un resim öğretmeni Ata Mahmut Altınok ise; "Lodos'un yanı sıra resim atölyemizde eğitim gören minik çocuklarımız toplumun acısını da paylaşarak muhteşem bir farkındalığa imza attılar" dedi.

(SS-İHS



23.12.2016 10:57:41 TSI

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