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AB'den Buca'ya 96 Bin Euro hibe desteği

23 Aralık 2016 Cuma, 11:00
AB'den Buca'ya 96 Bin Euro hibe desteği
AB'den Buca'ya 96 Bin Euro hibe desteği

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'de Buca Belediyesi, Avrupa Birliğinin hibe programı kapsamında, yerel olanakların etkinleştirilmesi yolu ile Roman bandosu kurulması projesi için 96 bin 346 Euro hibe desteği kazandı.
Buca Belediyesi'nin, Avrupa Birliği'nden hibe desteği kazandığı yerel olanakların etkinleştirilmesi yolu ile Roman bandosu kurulması projesinin açılış ve tanıtım toplantısı Buca Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Projenin açılış toplantısına, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Balcı, İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Alper Yağlıdere, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, proje ortağı olan İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği adına konuşan Başkan Yardımcısı Alper Yağlıdere, roman vatandaşlara müzik eğitimi ve istihdam olanağı sağlayacak proje için Buca Belediyesine teşekkür etti.
Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Balcı, Buca Belediyesinin dezavantajlı gruplara destek sağlayan projelerinden memnuniyet duyduklarını belirtirken, belediye bünyesinde AB Koordinasyon Merkezi kurulması halinde AB delegasyonu olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının müjdesini verdi.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, dezavantajlı grupların en büyük sorununun eğitim ve istihdam olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda açtıkları Charlie Chaplin Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi ile Roman vatandaşların eğitim sorununa neşter vurduklarını belirten Başkan Piriştina, AB'nin hibe desteği ile kurulacak Roman Bandosu ile de istihdamı arttıracak bir adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Roman Bandosuna 20 kişi seçilecek
Öte yandan, Buca Belediyesinin İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneğinin proje ortaklığında yürüteceği 'Roman Bandosu' projesi için roman müzisyenlerden 15'i erkek, 5'i kadın olmak üzere toplam 20 kişi seçilecek. Seçilen bando üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuarı öğretim üyelerinden 6 ay süresince haftada 3 gün eğitim alacak. Ayrıca iki aylık sosyal motivasyon ve ayrımcılık eğitimi de verilecek olan müzisyenler, Buca Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinliklerinde roman bandosu olarak sahne alacak.
(HG-Y)

23.12.2016 11:03:56 TSI
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