YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce'de payını aldı

Düzce'de payını aldı



(Fotoğraflı)



DÜZCE (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Düzce'de yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eseri hizmete açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin içerisinde Düzce'de yatırlarda bulunuyor.

Düzce'de hizmete alınan eserlerin toplam yatırım bedeli 14 milyon TL:

Ülke genelinde hizmete alınan 151 eserden Düzce de payına düşeni aldı. Düzce'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı 1 adet taşkın koruma tesisi de düzenlenen merasimde hizmete alındı. Tek tesis olarak değerlendirilen 3 adet taşkın koruma tesisi ile Düzce'de 3 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 14 milyon TL.

(AY)



23.12.2016 11:04:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER