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Bangsamoro Konya'da konuşulacak



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek panelde Filipinler'de bağımsızlık mücadelesi veren ve nüfusu Müslümanlardan oluşan Bangsamoro bölgesinde yaşananlar konuşulacak.

Konya'da 23-24 Aralık'ta yapılacak Bangsamoro - Türkiye Gençlik Forumu, Türkiye'de öğrenim gören 70 civarındaki Moro'lu öğrencinin ve Konya Gençlik Kuruluşlarının ortak çalışması olarak, gençlik iletişimini geliştirmek amacıyla önümüzdeki yıllarda ne gibi çalışmalar yapılabileceği ile ilgili oturumlardan oluşacak.

Moro cihadının 1960'lardan itibaren lideri olan Selamet Haşimi'nin 2003 yılında vefatından sonra yerine geçen yardımcısı Hacı Murad İbrahim'in konuşmacı olarak katılacağı panelde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Başbakanlık Müşaviri Doç. Dr. Kudret Bülbül ve İHH Asya Pasifik Sorumlusu Ömer Kesmen'de son yıllarda hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının bölge insanıyla ilişkilerin güçlenmesi için neler yaptığını dile getirecek.

(İHA-İP-Y)



23.12.2016 11:13:18 TSI

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