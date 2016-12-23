Bilecik'te "Hoş geldin bebek doğum öncesi hazırlık" kursu verilecek
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde "Hoş geldin bebek doğum öncesi hazırlık" kursu düzenlenecek.
Bileciklileri, birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Bilecik Belediyesi, gerçekleştirilecek olan eğitim programı ile vatandaşlara A'dan Z'ye kadar doğum öncesi hazırlık konularında bilgilendirecek. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan söyleşide vatandaşlarımız, merak ettiği konular hakkında da bilgi sahibi olabilecek. Programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meliha Kovancı Bayraktaroğlu, Anestesi Uzmanı İbrahim Halil Atakan, Doğum Koçu ve Emzirme Danışmanı Eda Arın, Bebek Hemşiresi Selma Özger, katılımcılara alanlarıyla ilgili bilgiler aktaracak. Birçok konuda anlatımların yapılacağı eğitim programında; gebelik seyri ve eğitimi, anne ve babalık rolü, gebelikte beslenme, ağrısız doğum ve doğumda uygulanan anestezi yöntemleri, doğuma hazırlık, doğum ve lohusallık, doğal doğum, bebek bakımı ve emrizmenin püf noktaları konularında sunumlar yapılacak. 27 Aralık Salı günü saat: 14:00'te Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan programa tüm halkımız davetlidir" denildi.
(CKT-KÇ)
23.12.2016 11:24:39 TSI
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